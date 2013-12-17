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شاهد.. "بيئة وزراعة الأفلاج" تنثر 60 جرامًا من بذور نبات الرمث والضمران

في مبادرة شهدت مشاركة متطوعين بالمحافظة وخارجها من المهتمين بالنباتات البرية

قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأفلاج، بنثر أكثر من 60 جرامًا من بذور النباتات المهددة بالانقراض، في عديد من الأودية والشعاب بالمحافظة.

وشهدت المبادرة مشاركة عديد من منسوبي مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأفلاج، ومجموعة من المتطوعين بالمحافظة وخارجها، من المهتمين بالنباتات البرية، تم خلالها نثر 60 جرامًا من بذور نبات الرمث والضمران بوادي شطاب شمال المحافظة وشعابه.

وتهدف المبادرة إلى إعادة إحياء الغطاء النباتي، وتوفير مساحات خضراء تُسهم في مكافحة التصحر إضافة إلى الحفاظ على البيئة.

ويقوم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأفلاج بعديد المبادرات؛ لتوعية أفراد المجتمع بأهمية التشجير والحفاظ عليها، والحد من التلوث البيئي، وبيان خطورة بعض المواد على البيئة.

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شاهد.. "بيئة وزراعة الأفلاج" تنثر 60 جرامًا من بذور نبات الرمث والضمران
سبق

قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأفلاج، بنثر أكثر من 60 جرامًا من بذور النباتات المهددة بالانقراض، في عديد من الأودية والشعاب بالمحافظة.

وشهدت المبادرة مشاركة عديد من منسوبي مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأفلاج، ومجموعة من المتطوعين بالمحافظة وخارجها، من المهتمين بالنباتات البرية، تم خلالها نثر 60 جرامًا من بذور نبات الرمث والضمران بوادي شطاب شمال المحافظة وشعابه.

وتهدف المبادرة إلى إعادة إحياء الغطاء النباتي، وتوفير مساحات خضراء تُسهم في مكافحة التصحر إضافة إلى الحفاظ على البيئة.

ويقوم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأفلاج بعديد المبادرات؛ لتوعية أفراد المجتمع بأهمية التشجير والحفاظ عليها، والحد من التلوث البيئي، وبيان خطورة بعض المواد على البيئة.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
10:51 PM

شاهد.. "بيئة وزراعة الأفلاج" تنثر 60 جرامًا من بذور نبات الرمث والضمران

في مبادرة شهدت مشاركة متطوعين بالمحافظة وخارجها من المهتمين بالنباتات البرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأفلاج، بنثر أكثر من 60 جرامًا من بذور النباتات المهددة بالانقراض، في عديد من الأودية والشعاب بالمحافظة.

وشهدت المبادرة مشاركة عديد من منسوبي مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأفلاج، ومجموعة من المتطوعين بالمحافظة وخارجها، من المهتمين بالنباتات البرية، تم خلالها نثر 60 جرامًا من بذور نبات الرمث والضمران بوادي شطاب شمال المحافظة وشعابه.

وتهدف المبادرة إلى إعادة إحياء الغطاء النباتي، وتوفير مساحات خضراء تُسهم في مكافحة التصحر إضافة إلى الحفاظ على البيئة.

ويقوم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأفلاج بعديد المبادرات؛ لتوعية أفراد المجتمع بأهمية التشجير والحفاظ عليها، والحد من التلوث البيئي، وبيان خطورة بعض المواد على البيئة.

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