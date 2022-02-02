النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في ختام معسكر الدوحة.. الأخضر الأولمبي يتعادل مع قطر ودياً

أنهى المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم معسكره الخارجي، بالتعادل مع مضيّفه منتخب قطر 2-2، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب نادي الخور، في ختام المعسكر الإعدادي بدولة قطر، الذي جاء ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.

دشن أهداف "الأخضر" اللاعب منصور الشمري في الدقيقة 25، في حين أضاف عبد الإله الشمري الهدف الثاني في الدقيقة 73 عن طريق ركلة جزاء، وأحرز منتخب قطر هدفه الأول في الدقيقة 82، أعقبه هدف آخر في الدقيقة 88 .

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: نواف العقيدي في حراسة المرمى، منصور الشمري، حسان التمبكتي، مخير الرشيدي، مهند الشنقيطي، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، أيمن يحيى، زياد الجهني، حسين العيسى، محمد مران.

يُذكر أن "الأخضر" التقى بمنتخب قطر يوم الأحد الماضي في أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره في الدوحة، والتي انتهت بالفوز بنتيجة 2-1.

قطر الدوحة المنتخب السعودي منتخب قطر كأس آسيا أوزبكستان الأخضر الأولمبي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
في ختام معسكر الدوحة.. الأخضر الأولمبي يتعادل مع قطر ودياً
سبق

أنهى المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم معسكره الخارجي، بالتعادل مع مضيّفه منتخب قطر 2-2، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب نادي الخور، في ختام المعسكر الإعدادي بدولة قطر، الذي جاء ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.

دشن أهداف "الأخضر" اللاعب منصور الشمري في الدقيقة 25، في حين أضاف عبد الإله الشمري الهدف الثاني في الدقيقة 73 عن طريق ركلة جزاء، وأحرز منتخب قطر هدفه الأول في الدقيقة 82، أعقبه هدف آخر في الدقيقة 88 .

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: نواف العقيدي في حراسة المرمى، منصور الشمري، حسان التمبكتي، مخير الرشيدي، مهند الشنقيطي، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، أيمن يحيى، زياد الجهني، حسين العيسى، محمد مران.

يُذكر أن "الأخضر" التقى بمنتخب قطر يوم الأحد الماضي في أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره في الدوحة، والتي انتهت بالفوز بنتيجة 2-1.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
12:28 AM
اخر تعديل
02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
07:24 AM

في ختام معسكر الدوحة.. الأخضر الأولمبي يتعادل مع قطر ودياً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدوحة
0
562

أنهى المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم معسكره الخارجي، بالتعادل مع مضيّفه منتخب قطر 2-2، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب نادي الخور، في ختام المعسكر الإعدادي بدولة قطر، الذي جاء ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.

دشن أهداف "الأخضر" اللاعب منصور الشمري في الدقيقة 25، في حين أضاف عبد الإله الشمري الهدف الثاني في الدقيقة 73 عن طريق ركلة جزاء، وأحرز منتخب قطر هدفه الأول في الدقيقة 82، أعقبه هدف آخر في الدقيقة 88 .

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: نواف العقيدي في حراسة المرمى، منصور الشمري، حسان التمبكتي، مخير الرشيدي، مهند الشنقيطي، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، أيمن يحيى، زياد الجهني، حسين العيسى، محمد مران.

يُذكر أن "الأخضر" التقى بمنتخب قطر يوم الأحد الماضي في أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره في الدوحة، والتي انتهت بالفوز بنتيجة 2-1.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,113
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,868
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,981
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,816

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة