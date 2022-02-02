في ختام معسكر الدوحة.. الأخضر الأولمبي يتعادل مع قطر ودياً

أنهى المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم معسكره الخارجي، بالتعادل مع مضيّفه منتخب قطر 2-2، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب نادي الخور، في ختام المعسكر الإعدادي بدولة قطر، الذي جاء ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.

دشن أهداف "الأخضر" اللاعب منصور الشمري في الدقيقة 25، في حين أضاف عبد الإله الشمري الهدف الثاني في الدقيقة 73 عن طريق ركلة جزاء، وأحرز منتخب قطر هدفه الأول في الدقيقة 82، أعقبه هدف آخر في الدقيقة 88 .

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: نواف العقيدي في حراسة المرمى، منصور الشمري، حسان التمبكتي، مخير الرشيدي، مهند الشنقيطي، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، أيمن يحيى، زياد الجهني، حسين العيسى، محمد مران.

يُذكر أن "الأخضر" التقى بمنتخب قطر يوم الأحد الماضي في أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره في الدوحة، والتي انتهت بالفوز بنتيجة 2-1.