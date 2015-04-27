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جازان.. فريق طبي ينقذ مصابًا تعرض لصعق كهربائي وسقوط من ارتفاع

أصيب بحروق بالجسم ونزيف داخلي حاد وتهتك لجدار الشريان الأورطي

تمكّن فريق الأشعة التداخلية وقسطرة الأوعية الدموية الطبي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من إيقاف نزيف حاد لمصاب بعد تعرضه لصعق كهربائي وسقوطه من ارتفاع عال.

وفي التفاصيل: ذكرت صحة جازان أن المصاب حضر لقسم الطوارئ بالمستشفى بعد تعرضه لصعق كهربائي أدى إلى سقوطه من ارتفاع عال تسبب في حدوث حروق بالجسم وإصابة بالغة في الكبد ونزيف داخلي حاد، بالإضافة إلى تهتك لجدار الشريان الأورطي في الصدر أدى إلى حدوث تمدد زائف للشريان الأورطي.

وأبانت الصحة أن الفريق الطبي قام بنقل المصاب بشكل عاجل إلى وحدة الأشعة التداخلية وقسطرة الأوعية الدموية لعمل قسطرة لشرايين الكبد وإقفال الشرايين المسببة للنزيف باستخدام أدوات خاصة، وكذلك عمل دعامة داخلية للشريان الأورطي لإيقاف النزيف وعلاج التمدد الزائف، وتكللت العملية بالنجاح بفضل الله وحالته مستقرة.

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جازان.. فريق طبي ينقذ مصابًا تعرض لصعق كهربائي وسقوط من ارتفاع
سبق

تمكّن فريق الأشعة التداخلية وقسطرة الأوعية الدموية الطبي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من إيقاف نزيف حاد لمصاب بعد تعرضه لصعق كهربائي وسقوطه من ارتفاع عال.

وفي التفاصيل: ذكرت صحة جازان أن المصاب حضر لقسم الطوارئ بالمستشفى بعد تعرضه لصعق كهربائي أدى إلى سقوطه من ارتفاع عال تسبب في حدوث حروق بالجسم وإصابة بالغة في الكبد ونزيف داخلي حاد، بالإضافة إلى تهتك لجدار الشريان الأورطي في الصدر أدى إلى حدوث تمدد زائف للشريان الأورطي.

وأبانت الصحة أن الفريق الطبي قام بنقل المصاب بشكل عاجل إلى وحدة الأشعة التداخلية وقسطرة الأوعية الدموية لعمل قسطرة لشرايين الكبد وإقفال الشرايين المسببة للنزيف باستخدام أدوات خاصة، وكذلك عمل دعامة داخلية للشريان الأورطي لإيقاف النزيف وعلاج التمدد الزائف، وتكللت العملية بالنجاح بفضل الله وحالته مستقرة.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
08:56 PM

جازان.. فريق طبي ينقذ مصابًا تعرض لصعق كهربائي وسقوط من ارتفاع

أصيب بحروق بالجسم ونزيف داخلي حاد وتهتك لجدار الشريان الأورطي

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قاسم الخبراني - جازان
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تمكّن فريق الأشعة التداخلية وقسطرة الأوعية الدموية الطبي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من إيقاف نزيف حاد لمصاب بعد تعرضه لصعق كهربائي وسقوطه من ارتفاع عال.

وفي التفاصيل: ذكرت صحة جازان أن المصاب حضر لقسم الطوارئ بالمستشفى بعد تعرضه لصعق كهربائي أدى إلى سقوطه من ارتفاع عال تسبب في حدوث حروق بالجسم وإصابة بالغة في الكبد ونزيف داخلي حاد، بالإضافة إلى تهتك لجدار الشريان الأورطي في الصدر أدى إلى حدوث تمدد زائف للشريان الأورطي.

وأبانت الصحة أن الفريق الطبي قام بنقل المصاب بشكل عاجل إلى وحدة الأشعة التداخلية وقسطرة الأوعية الدموية لعمل قسطرة لشرايين الكبد وإقفال الشرايين المسببة للنزيف باستخدام أدوات خاصة، وكذلك عمل دعامة داخلية للشريان الأورطي لإيقاف النزيف وعلاج التمدد الزائف، وتكللت العملية بالنجاح بفضل الله وحالته مستقرة.

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