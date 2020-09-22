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موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

"الصحة" قالت إن الإجمالي بلغ 6977 مصابًا و161 متوفى

سجلت موريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية، يوم الاثنين، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفعت إلى 6977 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 161 حالة وفاة.

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موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات
سبق

سجلت موريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية، يوم الاثنين، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفعت إلى 6977 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 161 حالة وفاة.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
01:06 AM

موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

"الصحة" قالت إن الإجمالي بلغ 6977 مصابًا و161 متوفى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نواكشوط
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سجلت موريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية، يوم الاثنين، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفعت إلى 6977 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 161 حالة وفاة.

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