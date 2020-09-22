وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية، يوم الاثنين، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفعت إلى 6977 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 161 حالة وفاة.

موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-22 سجلت موريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد . وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية، يوم الاثنين، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفعت إلى 6977 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 161 حالة وفاة.



22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442 01:06 AM

موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات "الصحة" قالت إن الإجمالي بلغ 6977 مصابًا و161 متوفى





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سجلت موريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية، يوم الاثنين، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفعت إلى 6977 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 161 حالة وفاة.

