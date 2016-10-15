أمير الكويت يعود من أمريكا إلى البلاد غدًا

بعد استكمال فحوص طبية بنجاح

أفادت وكالة أنباء الكويت "كونا" اليوم (الثلاثاء) بأن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سيصل غدًا إلى البلاد عائدًا من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد استكمال فحوصه الطبية التي تكللت بالنجاح.

وكان أمير الكويت قد دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة قبل فترة لاستكمال فحوص طبیة.