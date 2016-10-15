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أمير الكويت يعود من أمريكا إلى البلاد غدًا

بعد استكمال فحوص طبية بنجاح

أفادت وكالة أنباء الكويت "كونا" اليوم (الثلاثاء) بأن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سيصل غدًا إلى البلاد عائدًا من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد استكمال فحوصه الطبية التي تكللت بالنجاح.

وكان أمير الكويت قد دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة قبل فترة لاستكمال فحوص طبیة.

الولايات المتحدة الأمريكية أمير الكويت صباح الصباح

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمير الكويت يعود من أمريكا إلى البلاد غدًا
سبق

أفادت وكالة أنباء الكويت "كونا" اليوم (الثلاثاء) بأن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سيصل غدًا إلى البلاد عائدًا من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد استكمال فحوصه الطبية التي تكللت بالنجاح.

وكان أمير الكويت قد دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة قبل فترة لاستكمال فحوص طبیة.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
09:09 PM

أمير الكويت يعود من أمريكا إلى البلاد غدًا

بعد استكمال فحوص طبية بنجاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وكالة أنباء الكويت "كونا" اليوم (الثلاثاء) بأن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سيصل غدًا إلى البلاد عائدًا من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد استكمال فحوصه الطبية التي تكللت بالنجاح.

وكان أمير الكويت قد دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة قبل فترة لاستكمال فحوص طبیة.

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