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ماذا يفعل "L"؟.. "المسند" يرسم خريطة "المطرية الـ5" في ثاني أيامها

قال: تتشكل سحب ممطرة اليوم على أجزاء من مناطق عدة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكل سحب ممطرة اليوم على أجزاءٍ من مناطق عدة.

تفصيلاً، قال "المسند": "اليوم الثاني من الحالة المطرية الخامسة في هذا الموسم، ومن المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مناطق #المدينة شمال غرب منطقة #مكة #الحدود_الشمالية #الجوف، وربما #حائل .. هذا والله أعلم".

وأضاف: "اليوم وبسبب مرور منخفض جوي (L) متوسطي حركي شرقي البحر المتوسط؛ والذي يتسبب في تخلخل الهواء في مركزه؛ لذا فإنه يستورد الهواء من مناطق أخرى، ومنها #السعودية، عبر رياح جنوبية مترنحة ونشطة، وقد تثير بعض #الغبار، خاصة في الربع الشمالي الغربي من السعودية.. هذا والله أعلم".

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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ماذا يفعل "L"؟.. "المسند" يرسم خريطة "المطرية الـ5" في ثاني أيامها
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكل سحب ممطرة اليوم على أجزاءٍ من مناطق عدة.

تفصيلاً، قال "المسند": "اليوم الثاني من الحالة المطرية الخامسة في هذا الموسم، ومن المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مناطق #المدينة شمال غرب منطقة #مكة #الحدود_الشمالية #الجوف، وربما #حائل .. هذا والله أعلم".

وأضاف: "اليوم وبسبب مرور منخفض جوي (L) متوسطي حركي شرقي البحر المتوسط؛ والذي يتسبب في تخلخل الهواء في مركزه؛ لذا فإنه يستورد الهواء من مناطق أخرى، ومنها #السعودية، عبر رياح جنوبية مترنحة ونشطة، وقد تثير بعض #الغبار، خاصة في الربع الشمالي الغربي من السعودية.. هذا والله أعلم".

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
10:28 AM

ماذا يفعل "L"؟.. "المسند" يرسم خريطة "المطرية الـ5" في ثاني أيامها

قال: تتشكل سحب ممطرة اليوم على أجزاء من مناطق عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكل سحب ممطرة اليوم على أجزاءٍ من مناطق عدة.

تفصيلاً، قال "المسند": "اليوم الثاني من الحالة المطرية الخامسة في هذا الموسم، ومن المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مناطق #المدينة شمال غرب منطقة #مكة #الحدود_الشمالية #الجوف، وربما #حائل .. هذا والله أعلم".

وأضاف: "اليوم وبسبب مرور منخفض جوي (L) متوسطي حركي شرقي البحر المتوسط؛ والذي يتسبب في تخلخل الهواء في مركزه؛ لذا فإنه يستورد الهواء من مناطق أخرى، ومنها #السعودية، عبر رياح جنوبية مترنحة ونشطة، وقد تثير بعض #الغبار، خاصة في الربع الشمالي الغربي من السعودية.. هذا والله أعلم".

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