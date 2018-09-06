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"اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات" تنفي صحة ما يتم تداوله عن "الفراولة السريعة"

نفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات صحة ما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي عن انتشار ما يسمى (الفراولة السريعة) في المدارس واحتوائها على مواد مخدرة.

وأوضح مدير عام العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي للأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأستاذ بندر بن عبدالله الرميحي بأن الحبوب موضوع الشائعة لا تحتوي على أي مادة مخدرة، فهي تستخدم كبديل للسكريات لمرضى السكر، وتتميز بتغيير طعم الأشياء الحمضية إلى سكريات.

وأبان الرميحي بأنه سبق لعدد من المختبرات فحص المنتج وتبين عدم احتوائه على أي مواد مخدرة، ومكوناته عبارة عن نبتة تحتوي على بروتين ومادة أخرى «كراكولين» تعمل على تغيير طعم بعض أنواع الطعام الحامض وتحفز مناطق تذوق باللسان إلى الطعم الحلو، وأن جميع مكوناتها غير ضارة ولكن الإفراط في استخدامها هو ما يسبب الضرر كأي منتج آخر.

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"اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات" تنفي صحة ما يتم تداوله عن "الفراولة السريعة"
سبق

نفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات صحة ما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي عن انتشار ما يسمى (الفراولة السريعة) في المدارس واحتوائها على مواد مخدرة.

وأوضح مدير عام العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي للأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأستاذ بندر بن عبدالله الرميحي بأن الحبوب موضوع الشائعة لا تحتوي على أي مادة مخدرة، فهي تستخدم كبديل للسكريات لمرضى السكر، وتتميز بتغيير طعم الأشياء الحمضية إلى سكريات.

وأبان الرميحي بأنه سبق لعدد من المختبرات فحص المنتج وتبين عدم احتوائه على أي مواد مخدرة، ومكوناته عبارة عن نبتة تحتوي على بروتين ومادة أخرى «كراكولين» تعمل على تغيير طعم بعض أنواع الطعام الحامض وتحفز مناطق تذوق باللسان إلى الطعم الحلو، وأن جميع مكوناتها غير ضارة ولكن الإفراط في استخدامها هو ما يسبب الضرر كأي منتج آخر.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
10:15 PM

"اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات" تنفي صحة ما يتم تداوله عن "الفراولة السريعة"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
5,022

نفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات صحة ما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي عن انتشار ما يسمى (الفراولة السريعة) في المدارس واحتوائها على مواد مخدرة.

وأوضح مدير عام العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي للأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأستاذ بندر بن عبدالله الرميحي بأن الحبوب موضوع الشائعة لا تحتوي على أي مادة مخدرة، فهي تستخدم كبديل للسكريات لمرضى السكر، وتتميز بتغيير طعم الأشياء الحمضية إلى سكريات.

وأبان الرميحي بأنه سبق لعدد من المختبرات فحص المنتج وتبين عدم احتوائه على أي مواد مخدرة، ومكوناته عبارة عن نبتة تحتوي على بروتين ومادة أخرى «كراكولين» تعمل على تغيير طعم بعض أنواع الطعام الحامض وتحفز مناطق تذوق باللسان إلى الطعم الحلو، وأن جميع مكوناتها غير ضارة ولكن الإفراط في استخدامها هو ما يسبب الضرر كأي منتج آخر.

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