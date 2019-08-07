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نقل ٢٠٠٠ حاج من أسر شهداء الشرعية من مطار شرورة إلى جدة

عبر طائرات الإيرباص على 6 رحلات مجدولة خلال ثلاثة أيام

نقلت طائرات الإيرباص ما يقارب ٢٠٠٠ حاج من ضيوف خادم الحرمين الشريفين من أسر شهداء الشرعية من مطار شرورة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة على ست رحلات مجدولة خلال ثلاثة أيّام.

وتفصيلاً، استنفرت إدارة مطار شرورة مع جميع الجهات الأمنية والخدمية بالمطار أقصى طاقتها لعمل الترتيبات اللازمة لاستقبال ضيوف خادم الحرمين الشريفين من خلال تجهيز الصالات وتيسير إجراءات الركاب بكل يسر وسهولة ولضمان عدم تأخيرهم ووصولهم إلى مكة المكرمة في وقت وجيز.

وشارك في تقديم الخدمات بالمطار جمعية البر الخيرية بشرورة وفريق النشامى التطوعي في الصالات، حيث تم توزيع الوجبات والمرطبات والماء لتسهيل كل أمور ضيوف الرحمن على مدار الساعة.

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نقل ٢٠٠٠ حاج من أسر شهداء الشرعية من مطار شرورة إلى جدة
سبق

نقلت طائرات الإيرباص ما يقارب ٢٠٠٠ حاج من ضيوف خادم الحرمين الشريفين من أسر شهداء الشرعية من مطار شرورة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة على ست رحلات مجدولة خلال ثلاثة أيّام.

وتفصيلاً، استنفرت إدارة مطار شرورة مع جميع الجهات الأمنية والخدمية بالمطار أقصى طاقتها لعمل الترتيبات اللازمة لاستقبال ضيوف خادم الحرمين الشريفين من خلال تجهيز الصالات وتيسير إجراءات الركاب بكل يسر وسهولة ولضمان عدم تأخيرهم ووصولهم إلى مكة المكرمة في وقت وجيز.

وشارك في تقديم الخدمات بالمطار جمعية البر الخيرية بشرورة وفريق النشامى التطوعي في الصالات، حيث تم توزيع الوجبات والمرطبات والماء لتسهيل كل أمور ضيوف الرحمن على مدار الساعة.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
09:03 PM

نقل ٢٠٠٠ حاج من أسر شهداء الشرعية من مطار شرورة إلى جدة

عبر طائرات الإيرباص على 6 رحلات مجدولة خلال ثلاثة أيام

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علي حفول - شرورة
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2,104

نقلت طائرات الإيرباص ما يقارب ٢٠٠٠ حاج من ضيوف خادم الحرمين الشريفين من أسر شهداء الشرعية من مطار شرورة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة على ست رحلات مجدولة خلال ثلاثة أيّام.

وتفصيلاً، استنفرت إدارة مطار شرورة مع جميع الجهات الأمنية والخدمية بالمطار أقصى طاقتها لعمل الترتيبات اللازمة لاستقبال ضيوف خادم الحرمين الشريفين من خلال تجهيز الصالات وتيسير إجراءات الركاب بكل يسر وسهولة ولضمان عدم تأخيرهم ووصولهم إلى مكة المكرمة في وقت وجيز.

وشارك في تقديم الخدمات بالمطار جمعية البر الخيرية بشرورة وفريق النشامى التطوعي في الصالات، حيث تم توزيع الوجبات والمرطبات والماء لتسهيل كل أمور ضيوف الرحمن على مدار الساعة.

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