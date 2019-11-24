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"قوميز".. أفضل لاعب في البطولة وهداف دوري أبطال آسيا

فاز الفرنسي بافيتمبي قوميز بجائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد قيادته للفريق الأزرق في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا.

وحقق "قوميز" لقب هداف دوري أبطال آسيا برصيد 11 هدفاً كان أغلاها هدفه الثاني في شباك أوراوا الياباني اليوم.

قوميز جائزة أفضل لاعب لقب هداف دوري دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"قوميز".. أفضل لاعب في البطولة وهداف دوري أبطال آسيا
سبق

فاز الفرنسي بافيتمبي قوميز بجائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد قيادته للفريق الأزرق في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا.

وحقق "قوميز" لقب هداف دوري أبطال آسيا برصيد 11 هدفاً كان أغلاها هدفه الثاني في شباك أوراوا الياباني اليوم.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
03:29 PM
اخر تعديل
24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
05:35 PM

"قوميز".. أفضل لاعب في البطولة وهداف دوري أبطال آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,446

فاز الفرنسي بافيتمبي قوميز بجائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد قيادته للفريق الأزرق في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا.

وحقق "قوميز" لقب هداف دوري أبطال آسيا برصيد 11 هدفاً كان أغلاها هدفه الثاني في شباك أوراوا الياباني اليوم.

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