القيادة تهنئ "ميلانوفيتش" بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في كرواتيا
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للسيد زوران ميلانوفيتش؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كرواتيا.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للسيد زوران ميلانوفيتش بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بكرواتيا.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان
ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان
القيادة تهنئ "ميلانوفيتش" بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في كرواتيا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-01-18
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للسيد زوران ميلانوفيتش؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كرواتيا.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للسيد زوران ميلانوفيتش بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بكرواتيا.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
07:49 PM
اخر تعديل
18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
09:03 PM
القيادة تهنئ "ميلانوفيتش" بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في كرواتيا
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للسيد زوران ميلانوفيتش؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كرواتيا.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للسيد زوران ميلانوفيتش بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بكرواتيا.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.