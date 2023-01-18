القيادة تهنئ "ميلانوفيتش" بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في كرواتيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للسيد زوران ميلانوفيتش؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كرواتيا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للسيد زوران ميلانوفيتش بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بكرواتيا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.