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"إحسان": التبرعات تجاوزت مليارًا و250 مليون ريال

عمليات التبرع بلغت 18 مليونًا و300 ألف عملية

أكدت منصة "إحسان" أن العطاء المستمر والإحسان للفئات المحتاجة؛ أسفر عن جمعها تبرعات بلغت أكثر من مليار و250 مليون ريال.

وأشارت إلى أن عدد عمليات التبرع بلغ 18 مليونًا و300 ألف عملية.

وجاءت منظومة "إحسان" الصادرة بالأمر السامي رقم (48019) وتاريخ (13 / 08 / 1441هـ) لتعمل على استثمار البيانات والذكاء الاصطناعي لتعظيم أثر المشاريع والخدمات التنموية واستدامتها، من خلال تقديم الحلول التقنية المتقدمة، وبناء منظومة فاعلة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ وذلك بهدف تعزيز دور السعودية الريادي في الأعمال التنموية والخيرية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.


وتهدف المنصة الخيرية، التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بدعم من القيادة الرشيدة، لتمكين القطاع غير الربحي والتنموي، وتوسيع أثره، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني لأفراد المجتمع.. كما تهدف إلى تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، ورفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي، وكذلك التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة، وتعظيم نفعها.

منصة إحسان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إحسان": التبرعات تجاوزت مليارًا و250 مليون ريال
سبق

أكدت منصة "إحسان" أن العطاء المستمر والإحسان للفئات المحتاجة؛ أسفر عن جمعها تبرعات بلغت أكثر من مليار و250 مليون ريال.

وأشارت إلى أن عدد عمليات التبرع بلغ 18 مليونًا و300 ألف عملية.

وجاءت منظومة "إحسان" الصادرة بالأمر السامي رقم (48019) وتاريخ (13 / 08 / 1441هـ) لتعمل على استثمار البيانات والذكاء الاصطناعي لتعظيم أثر المشاريع والخدمات التنموية واستدامتها، من خلال تقديم الحلول التقنية المتقدمة، وبناء منظومة فاعلة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ وذلك بهدف تعزيز دور السعودية الريادي في الأعمال التنموية والخيرية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.


وتهدف المنصة الخيرية، التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بدعم من القيادة الرشيدة، لتمكين القطاع غير الربحي والتنموي، وتوسيع أثره، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني لأفراد المجتمع.. كما تهدف إلى تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، ورفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي، وكذلك التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة، وتعظيم نفعها.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
01:27 PM

"إحسان": التبرعات تجاوزت مليارًا و250 مليون ريال

عمليات التبرع بلغت 18 مليونًا و300 ألف عملية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت منصة "إحسان" أن العطاء المستمر والإحسان للفئات المحتاجة؛ أسفر عن جمعها تبرعات بلغت أكثر من مليار و250 مليون ريال.

وأشارت إلى أن عدد عمليات التبرع بلغ 18 مليونًا و300 ألف عملية.

وجاءت منظومة "إحسان" الصادرة بالأمر السامي رقم (48019) وتاريخ (13 / 08 / 1441هـ) لتعمل على استثمار البيانات والذكاء الاصطناعي لتعظيم أثر المشاريع والخدمات التنموية واستدامتها، من خلال تقديم الحلول التقنية المتقدمة، وبناء منظومة فاعلة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ وذلك بهدف تعزيز دور السعودية الريادي في الأعمال التنموية والخيرية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.


وتهدف المنصة الخيرية، التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بدعم من القيادة الرشيدة، لتمكين القطاع غير الربحي والتنموي، وتوسيع أثره، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني لأفراد المجتمع.. كما تهدف إلى تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، ورفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي، وكذلك التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة، وتعظيم نفعها.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,598
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,328
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,022
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,059

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