وثمنت الوزارة جهود الحكومة الصومالية في تسهيل إجراءات إعادة افتتاح سفارة المملكة في مقديشو، ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تتطلع وزارة الخارجية إلى تعزيز العمل المشترك بين البلدين والدفع بها نحو آفاق أرحب، بما يحقق مزيداً من النماء والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

أعلنت وزارة الخارجية إعادة افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، في العاصمة الصومالية مقديشو.

"الخارجية" تعلن إعادة افتتاح سفارة السعودية لدى الصومال وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-19 أعلنت وزارة الخارجية إعادة افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، في العاصمة الصومالية مقديشو. وثمنت الوزارة جهود الحكومة الصومالية في تسهيل إجراءات إعادة افتتاح سفارة المملكة في مقديشو، ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تتطلع وزارة الخارجية إلى تعزيز العمل المشترك بين البلدين والدفع بها نحو آفاق أرحب، بما يحقق مزيداً من النماء والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443 08:12 PM

"الخارجية" تعلن إعادة افتتاح سفارة السعودية لدى الصومال أكدت تطلعها لتعزيز العمل المشترك بين البلدين





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أعلنت وزارة الخارجية إعادة افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، في العاصمة الصومالية مقديشو.

وثمنت الوزارة جهود الحكومة الصومالية في تسهيل إجراءات إعادة افتتاح سفارة المملكة في مقديشو، ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تتطلع وزارة الخارجية إلى تعزيز العمل المشترك بين البلدين والدفع بها نحو آفاق أرحب، بما يحقق مزيداً من النماء والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.