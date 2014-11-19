النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخارجية" تعلن إعادة افتتاح سفارة السعودية لدى الصومال

أكدت تطلعها لتعزيز العمل المشترك بين البلدين

أعلنت وزارة الخارجية إعادة افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، في العاصمة الصومالية مقديشو.

وثمنت الوزارة جهود الحكومة الصومالية في تسهيل إجراءات إعادة افتتاح سفارة المملكة في مقديشو، ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تتطلع وزارة الخارجية إلى تعزيز العمل المشترك بين البلدين والدفع بها نحو آفاق أرحب، بما يحقق مزيداً من النماء والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الخارجية" تعلن إعادة افتتاح سفارة السعودية لدى الصومال
سبق

أعلنت وزارة الخارجية إعادة افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، في العاصمة الصومالية مقديشو.

وثمنت الوزارة جهود الحكومة الصومالية في تسهيل إجراءات إعادة افتتاح سفارة المملكة في مقديشو، ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تتطلع وزارة الخارجية إلى تعزيز العمل المشترك بين البلدين والدفع بها نحو آفاق أرحب، بما يحقق مزيداً من النماء والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
08:12 PM

"الخارجية" تعلن إعادة افتتاح سفارة السعودية لدى الصومال

أكدت تطلعها لتعزيز العمل المشترك بين البلدين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
563

أعلنت وزارة الخارجية إعادة افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، في العاصمة الصومالية مقديشو.

وثمنت الوزارة جهود الحكومة الصومالية في تسهيل إجراءات إعادة افتتاح سفارة المملكة في مقديشو، ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تتطلع وزارة الخارجية إلى تعزيز العمل المشترك بين البلدين والدفع بها نحو آفاق أرحب، بما يحقق مزيداً من النماء والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,649
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,228
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,200
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,248

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة