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"السعودية للكهرباء" تُنهي تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي

ضمن مشروعها الأهم نحو التحول الرقمي.. في وقت قياسي لم يتجاوز 13 شهرًا

أنهت الشركة السعودية للكهرباء، تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي، ضمن مشروعها الأهم نحو التحول الرقمي.

وأوضحت الشركة أن مشروعها الضخم "العدادات الذكية" تم في وقت قياسي لم يتجاوز 13 شهرًا، استبدلت فيه العدادات الكهربائية الميكانيكية بعدادات ذكية في جميع مناطق المملكة، دون أن يتحمل المشترك أي تكلفة.

وقال فهد السديري، الرئيس التنفيذي لـ"السعودية للكهرباء": إنه بتركيب العداد رقم 10 ملايين؛ أكملنا عمليات تركيب واستبدال العدادات الذكية؛ مشيرًا إلى أن المشترك سوف يلمس الاستفادة من المزايا والخدمات التي يوفرها العداد الذكي تدريجيًّا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السعودية للكهرباء" تُنهي تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي
سبق

أنهت الشركة السعودية للكهرباء، تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي، ضمن مشروعها الأهم نحو التحول الرقمي.

وأوضحت الشركة أن مشروعها الضخم "العدادات الذكية" تم في وقت قياسي لم يتجاوز 13 شهرًا، استبدلت فيه العدادات الكهربائية الميكانيكية بعدادات ذكية في جميع مناطق المملكة، دون أن يتحمل المشترك أي تكلفة.

وقال فهد السديري، الرئيس التنفيذي لـ"السعودية للكهرباء": إنه بتركيب العداد رقم 10 ملايين؛ أكملنا عمليات تركيب واستبدال العدادات الذكية؛ مشيرًا إلى أن المشترك سوف يلمس الاستفادة من المزايا والخدمات التي يوفرها العداد الذكي تدريجيًّا.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
12:43 PM

"السعودية للكهرباء" تُنهي تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي

ضمن مشروعها الأهم نحو التحول الرقمي.. في وقت قياسي لم يتجاوز 13 شهرًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت الشركة السعودية للكهرباء، تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي، ضمن مشروعها الأهم نحو التحول الرقمي.

وأوضحت الشركة أن مشروعها الضخم "العدادات الذكية" تم في وقت قياسي لم يتجاوز 13 شهرًا، استبدلت فيه العدادات الكهربائية الميكانيكية بعدادات ذكية في جميع مناطق المملكة، دون أن يتحمل المشترك أي تكلفة.

وقال فهد السديري، الرئيس التنفيذي لـ"السعودية للكهرباء": إنه بتركيب العداد رقم 10 ملايين؛ أكملنا عمليات تركيب واستبدال العدادات الذكية؛ مشيرًا إلى أن المشترك سوف يلمس الاستفادة من المزايا والخدمات التي يوفرها العداد الذكي تدريجيًّا.

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