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أمطار متفرقة على ينبع و"المدني" يحذر من بطون الأودية ومجاري السيول

فيما لازالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مواتية لسقوط المزيد

تشهد محافظة ينبع اليوم هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة ومتفاوتة على بعض من أحياء المحافظة وما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد من هطول الأمطار.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

أمطار محافظة ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار متفرقة على ينبع و"المدني" يحذر من بطون الأودية ومجاري السيول
سبق

تشهد محافظة ينبع اليوم هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة ومتفاوتة على بعض من أحياء المحافظة وما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد من هطول الأمطار.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
03:56 PM

أمطار متفرقة على ينبع و"المدني" يحذر من بطون الأودية ومجاري السيول

فيما لازالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مواتية لسقوط المزيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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تشهد محافظة ينبع اليوم هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة ومتفاوتة على بعض من أحياء المحافظة وما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد من هطول الأمطار.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

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