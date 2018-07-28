النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مركز المسؤولية يرسم البسمة على وجوه كبار سن وأطفال منوَّمين وأيتام خلال العيد

من خلال برامج ترفيهية وهدايا خاصة ومشاركتهم الوجبات وتقديم العيديات لهم

نفَّذ المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية خلال أيام عيد الأضحى المبارك برامج موجهة لعدد من الفئات الخاصة التي تعاني عدم التفاعل معها في مثل هذه المناسبات بسبب انشغال الناس بالعيد؛ وذلك بهدف رسم الابتسامة على وجوههم، وإدخال البهجة على نفوسهم من خلال برامج ترفيهية، وهدايا خاصة، ومشاركتهم وجبات العيد، وتقديم العيديات لهم.

وكان أول البرامج هو (عيدكم معنا أحلى) الموجَّه لفئة كبار السن، وذلك في دار المسنين، وأيضًا برنامج (عيدك علينا) الذي يهدف إلى مشاركة الأطفال المنوَّمين في عدد من المستشفيات من المصابين بالسرطان أو بعض الأمراض التي تتطلب وجودهم في المستشفى حتى أيام العيد.

وأيضًا برنامج (ابتسامة يتيم) الذي يهدف إلى مشاركة الأيتام فرحتهم بالعيد، وإدخال السعادة على نفوسهم من خلال يوم ترفيهي كامل من خلال مراكز الترفيه، الذي يُحجز لهم كاملاً مع تقديم الهدايا لهم ووجبات خاصة لهم، وتقديم عيدية لكل طفل.

واستفاد من البرامج أكثر ٥٠٠ مستفيد من ذوي الفئات الخاصة.

وجاءت المبادرة بدعم من بنك الإمارات دبي الوطني، وذلك من خلال نهجه في دعم الفئات الخاصة، ومشاركتها مناسبتها، وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مركز المسؤولية يرسم البسمة على وجوه كبار سن وأطفال منوَّمين وأيتام خلال العيد
سبق

نفَّذ المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية خلال أيام عيد الأضحى المبارك برامج موجهة لعدد من الفئات الخاصة التي تعاني عدم التفاعل معها في مثل هذه المناسبات بسبب انشغال الناس بالعيد؛ وذلك بهدف رسم الابتسامة على وجوههم، وإدخال البهجة على نفوسهم من خلال برامج ترفيهية، وهدايا خاصة، ومشاركتهم وجبات العيد، وتقديم العيديات لهم.

وكان أول البرامج هو (عيدكم معنا أحلى) الموجَّه لفئة كبار السن، وذلك في دار المسنين، وأيضًا برنامج (عيدك علينا) الذي يهدف إلى مشاركة الأطفال المنوَّمين في عدد من المستشفيات من المصابين بالسرطان أو بعض الأمراض التي تتطلب وجودهم في المستشفى حتى أيام العيد.

وأيضًا برنامج (ابتسامة يتيم) الذي يهدف إلى مشاركة الأيتام فرحتهم بالعيد، وإدخال السعادة على نفوسهم من خلال يوم ترفيهي كامل من خلال مراكز الترفيه، الذي يُحجز لهم كاملاً مع تقديم الهدايا لهم ووجبات خاصة لهم، وتقديم عيدية لكل طفل.

واستفاد من البرامج أكثر ٥٠٠ مستفيد من ذوي الفئات الخاصة.

وجاءت المبادرة بدعم من بنك الإمارات دبي الوطني، وذلك من خلال نهجه في دعم الفئات الخاصة، ومشاركتها مناسبتها، وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
10:28 PM

مركز المسؤولية يرسم البسمة على وجوه كبار سن وأطفال منوَّمين وأيتام خلال العيد

من خلال برامج ترفيهية وهدايا خاصة ومشاركتهم الوجبات وتقديم العيديات لهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
826

نفَّذ المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية خلال أيام عيد الأضحى المبارك برامج موجهة لعدد من الفئات الخاصة التي تعاني عدم التفاعل معها في مثل هذه المناسبات بسبب انشغال الناس بالعيد؛ وذلك بهدف رسم الابتسامة على وجوههم، وإدخال البهجة على نفوسهم من خلال برامج ترفيهية، وهدايا خاصة، ومشاركتهم وجبات العيد، وتقديم العيديات لهم.

وكان أول البرامج هو (عيدكم معنا أحلى) الموجَّه لفئة كبار السن، وذلك في دار المسنين، وأيضًا برنامج (عيدك علينا) الذي يهدف إلى مشاركة الأطفال المنوَّمين في عدد من المستشفيات من المصابين بالسرطان أو بعض الأمراض التي تتطلب وجودهم في المستشفى حتى أيام العيد.

وأيضًا برنامج (ابتسامة يتيم) الذي يهدف إلى مشاركة الأيتام فرحتهم بالعيد، وإدخال السعادة على نفوسهم من خلال يوم ترفيهي كامل من خلال مراكز الترفيه، الذي يُحجز لهم كاملاً مع تقديم الهدايا لهم ووجبات خاصة لهم، وتقديم عيدية لكل طفل.

واستفاد من البرامج أكثر ٥٠٠ مستفيد من ذوي الفئات الخاصة.

وجاءت المبادرة بدعم من بنك الإمارات دبي الوطني، وذلك من خلال نهجه في دعم الفئات الخاصة، ومشاركتها مناسبتها، وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,186
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,175
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,506
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,015

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة