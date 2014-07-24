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جماهير "سان جيرمان" توجه رسائل لاذعة لـ"بوجبا": استمع لوالدتك ولا تأتِ إلينا

ردًّا على تصريحات أدلى بها قبل سنوات أكد فيها أن والديْه من مشجعي مارسيليا

وجّهت جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة لاذعة للنجم بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ظل ارتباط اسمه بناديهم مؤخرًا.

وظهرت تقارير صحفية تُفيد برغبة النادي الباريسي في التعاقد مع بوجبا، صاحب الـ28 عامًا، الذي يتبقى عام واحد على انتهاء تعاقده مع مانشستر يونايتد.

وأفادت التقارير بتوصل نادي العاصمة الفرنسية لاتفاق مع نجم "الشياطين الحمر" بشأن بنود التعاقد، دون الدخول في محادثات مع مسؤولي النادي الإنجليزي، الذين يقدّرون سعر بوجبا بمبلغ يتراوح بين 60 و70 مليون جنيه إسترليني.

ووفق إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية؛ فقد ظهرت لافتات علقتها جماهير سان جيرمان خارج ملعب حديقة الأمراء، معقل الفريق، تعلن خلالها رفضها للتعاقد مع اللاعب.

وحملت اللافتات عبارات "بوجبا.. يجب أن تستمع لوالدتك، هي لا تريدك هنا، ولا نحن أيضًا".

وتحتفظ جماهير سان جيرمان في الذاكرة بتصريحات بوجبا عام 2018، حينما علق على اهتمام النادي الفرنسي بضمه؛ مؤكدًا رفضه ارتداء القميص الباريسي؛ نظرًا لأن والديه من مشجعي مارسيليا.

وقال بوجبا في ذلك الوقت: "أنا متأكد من عدم رغبتي في اللعب بملعب حديقة الأمراء، وهذا النادي خارج اهتماماتي، لأن أبي وأمي كانا مشجعين لمارسيليا، ولهذا فباريس ليس ضمن مخططاتي".

ورغم كونه فرنسيًّا؛ فإن بوجبا لم يسبق له اللعب في بلاده منذ بداية مسيرته الاحترافية، لكن مصيره بات حائرًا في ظل رفضه التوقيع على عقد جديد مع مانشستر يونايتد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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جماهير "سان جيرمان" توجه رسائل لاذعة لـ"بوجبا": استمع لوالدتك ولا تأتِ إلينا
سبق

وجّهت جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة لاذعة للنجم بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ظل ارتباط اسمه بناديهم مؤخرًا.

وظهرت تقارير صحفية تُفيد برغبة النادي الباريسي في التعاقد مع بوجبا، صاحب الـ28 عامًا، الذي يتبقى عام واحد على انتهاء تعاقده مع مانشستر يونايتد.

وأفادت التقارير بتوصل نادي العاصمة الفرنسية لاتفاق مع نجم "الشياطين الحمر" بشأن بنود التعاقد، دون الدخول في محادثات مع مسؤولي النادي الإنجليزي، الذين يقدّرون سعر بوجبا بمبلغ يتراوح بين 60 و70 مليون جنيه إسترليني.

ووفق إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية؛ فقد ظهرت لافتات علقتها جماهير سان جيرمان خارج ملعب حديقة الأمراء، معقل الفريق، تعلن خلالها رفضها للتعاقد مع اللاعب.

وحملت اللافتات عبارات "بوجبا.. يجب أن تستمع لوالدتك، هي لا تريدك هنا، ولا نحن أيضًا".

وتحتفظ جماهير سان جيرمان في الذاكرة بتصريحات بوجبا عام 2018، حينما علق على اهتمام النادي الفرنسي بضمه؛ مؤكدًا رفضه ارتداء القميص الباريسي؛ نظرًا لأن والديه من مشجعي مارسيليا.

وقال بوجبا في ذلك الوقت: "أنا متأكد من عدم رغبتي في اللعب بملعب حديقة الأمراء، وهذا النادي خارج اهتماماتي، لأن أبي وأمي كانا مشجعين لمارسيليا، ولهذا فباريس ليس ضمن مخططاتي".

ورغم كونه فرنسيًّا؛ فإن بوجبا لم يسبق له اللعب في بلاده منذ بداية مسيرته الاحترافية، لكن مصيره بات حائرًا في ظل رفضه التوقيع على عقد جديد مع مانشستر يونايتد.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
02:20 PM

جماهير "سان جيرمان" توجه رسائل لاذعة لـ"بوجبا": استمع لوالدتك ولا تأتِ إلينا

ردًّا على تصريحات أدلى بها قبل سنوات أكد فيها أن والديْه من مشجعي مارسيليا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّهت جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة لاذعة للنجم بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ظل ارتباط اسمه بناديهم مؤخرًا.

وظهرت تقارير صحفية تُفيد برغبة النادي الباريسي في التعاقد مع بوجبا، صاحب الـ28 عامًا، الذي يتبقى عام واحد على انتهاء تعاقده مع مانشستر يونايتد.

وأفادت التقارير بتوصل نادي العاصمة الفرنسية لاتفاق مع نجم "الشياطين الحمر" بشأن بنود التعاقد، دون الدخول في محادثات مع مسؤولي النادي الإنجليزي، الذين يقدّرون سعر بوجبا بمبلغ يتراوح بين 60 و70 مليون جنيه إسترليني.

ووفق إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية؛ فقد ظهرت لافتات علقتها جماهير سان جيرمان خارج ملعب حديقة الأمراء، معقل الفريق، تعلن خلالها رفضها للتعاقد مع اللاعب.

وحملت اللافتات عبارات "بوجبا.. يجب أن تستمع لوالدتك، هي لا تريدك هنا، ولا نحن أيضًا".

وتحتفظ جماهير سان جيرمان في الذاكرة بتصريحات بوجبا عام 2018، حينما علق على اهتمام النادي الفرنسي بضمه؛ مؤكدًا رفضه ارتداء القميص الباريسي؛ نظرًا لأن والديه من مشجعي مارسيليا.

وقال بوجبا في ذلك الوقت: "أنا متأكد من عدم رغبتي في اللعب بملعب حديقة الأمراء، وهذا النادي خارج اهتماماتي، لأن أبي وأمي كانا مشجعين لمارسيليا، ولهذا فباريس ليس ضمن مخططاتي".

ورغم كونه فرنسيًّا؛ فإن بوجبا لم يسبق له اللعب في بلاده منذ بداية مسيرته الاحترافية، لكن مصيره بات حائرًا في ظل رفضه التوقيع على عقد جديد مع مانشستر يونايتد.

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