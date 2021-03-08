الكويت تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين في السعودية

دعت لتحرك عاجل وسريع لوقف هذه الجرائم

أ‏عرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين لإطلاق الميليشيا الحوثية، طائرة مسيرة على ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو في الظهران بالمملكة العربية السعودية.

وأكد أن مواصلة الميليشيا الحوثية ارتكاب جرائمها النكراء تجاه المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة، يعد تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً صريحاً يستهدف أمن واستقرار المملكة الشقيقة، وتجاهلاً للجهود الدولية المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن بالطرق السلمية وإحلال السلام في المنطقة.

‏ ودعا مجلس الوزراء الكويتي، المجتمع الدولي مجدداً إلى التحرك بشكل فوري وسريع لردع هذه الجرائم النكراء ووضع حد لها، كما أعرب مجلس الوزراء عن وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة الشقيقة وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.