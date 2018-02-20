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"آباء" تستعد لافتتاح أول مشاريعها الاستثمارية في أبها.. الصيف المقبل

بفندق فئة 4 نجوم وبتكلفة تجاوزت 16 مليون ريال

شارفت جمعية آباء بمدينة أبها على إنجاز أول مشروع استثماري فندقي يتوقع أن يكون تصنيفه أربعة نجوم على مساحة 994 متراً، تجاوزت تكلفته 16 مليون ريال.

وقال أمين عام المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية، بمنطقة عسير وجمعية آباء، د.ناصر آل قميشان، إن الفندق يمتاز بموقع استراتيجي في وسط المدينة بالقرب من إمارة المنطقة وعدد من القطاعات الحكومية، وكذلك عدد من المواقع السياحية بحديقة مثل بحيرة السد ومركز الملك فهد الثقافي - قرية المفتاحة.

وأبان "آل قميشان" أن الفندق الذي يتكون من ثمانية طوابق، يشمل 31 وحدة سكنية، ومطعما، وكوفي شوب، وناديا صحيا ومسبحا بخدماته، وقاعتين للاجتماعات، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت حتى الآن 80٪، ومن المتوقع أن يفتتحه أمير منطقة عسير، رئيس المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة، الأمير فيصل بن خالد، صيف العام الجاري.

وشدد "آل قميشان" على أنه لن يكتفي بهذا المشروع الاستثماري الفندقي، بل سيكون باكورة لمشاريع أكثر أهمية، منها ما سيعلن عنه في الفترة القليلة المقبلة، الأمر الذي يزيد من مداخل الجمعية ويحقق أهدافها الخيرية والإنسانية السامية.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير، المهندس محمد العمرة، أن مخططات المشروع العام الماضي درست في الفرع، وزودت الجمعية بالاشتراطات اللازمة والنموذج الموحد الإنشائي لأخذ الموافقات اللازمة من البلدية والدفاع المدني، مشددا على حرص الهيئة على دعم المشاريع الفندقية وتشجيع المستثمرين لرفع كفاءة البنية التحتية السياحية.

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"آباء" تستعد لافتتاح أول مشاريعها الاستثمارية في أبها.. الصيف المقبل
سبق

شارفت جمعية آباء بمدينة أبها على إنجاز أول مشروع استثماري فندقي يتوقع أن يكون تصنيفه أربعة نجوم على مساحة 994 متراً، تجاوزت تكلفته 16 مليون ريال.

وقال أمين عام المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية، بمنطقة عسير وجمعية آباء، د.ناصر آل قميشان، إن الفندق يمتاز بموقع استراتيجي في وسط المدينة بالقرب من إمارة المنطقة وعدد من القطاعات الحكومية، وكذلك عدد من المواقع السياحية بحديقة مثل بحيرة السد ومركز الملك فهد الثقافي - قرية المفتاحة.

وأبان "آل قميشان" أن الفندق الذي يتكون من ثمانية طوابق، يشمل 31 وحدة سكنية، ومطعما، وكوفي شوب، وناديا صحيا ومسبحا بخدماته، وقاعتين للاجتماعات، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت حتى الآن 80٪، ومن المتوقع أن يفتتحه أمير منطقة عسير، رئيس المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة، الأمير فيصل بن خالد، صيف العام الجاري.

وشدد "آل قميشان" على أنه لن يكتفي بهذا المشروع الاستثماري الفندقي، بل سيكون باكورة لمشاريع أكثر أهمية، منها ما سيعلن عنه في الفترة القليلة المقبلة، الأمر الذي يزيد من مداخل الجمعية ويحقق أهدافها الخيرية والإنسانية السامية.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير، المهندس محمد العمرة، أن مخططات المشروع العام الماضي درست في الفرع، وزودت الجمعية بالاشتراطات اللازمة والنموذج الموحد الإنشائي لأخذ الموافقات اللازمة من البلدية والدفاع المدني، مشددا على حرص الهيئة على دعم المشاريع الفندقية وتشجيع المستثمرين لرفع كفاءة البنية التحتية السياحية.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
03:22 PM

"آباء" تستعد لافتتاح أول مشاريعها الاستثمارية في أبها.. الصيف المقبل

بفندق فئة 4 نجوم وبتكلفة تجاوزت 16 مليون ريال

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رائد القرفي - أبها
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شارفت جمعية آباء بمدينة أبها على إنجاز أول مشروع استثماري فندقي يتوقع أن يكون تصنيفه أربعة نجوم على مساحة 994 متراً، تجاوزت تكلفته 16 مليون ريال.

وقال أمين عام المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية، بمنطقة عسير وجمعية آباء، د.ناصر آل قميشان، إن الفندق يمتاز بموقع استراتيجي في وسط المدينة بالقرب من إمارة المنطقة وعدد من القطاعات الحكومية، وكذلك عدد من المواقع السياحية بحديقة مثل بحيرة السد ومركز الملك فهد الثقافي - قرية المفتاحة.

وأبان "آل قميشان" أن الفندق الذي يتكون من ثمانية طوابق، يشمل 31 وحدة سكنية، ومطعما، وكوفي شوب، وناديا صحيا ومسبحا بخدماته، وقاعتين للاجتماعات، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت حتى الآن 80٪، ومن المتوقع أن يفتتحه أمير منطقة عسير، رئيس المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة، الأمير فيصل بن خالد، صيف العام الجاري.

وشدد "آل قميشان" على أنه لن يكتفي بهذا المشروع الاستثماري الفندقي، بل سيكون باكورة لمشاريع أكثر أهمية، منها ما سيعلن عنه في الفترة القليلة المقبلة، الأمر الذي يزيد من مداخل الجمعية ويحقق أهدافها الخيرية والإنسانية السامية.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير، المهندس محمد العمرة، أن مخططات المشروع العام الماضي درست في الفرع، وزودت الجمعية بالاشتراطات اللازمة والنموذج الموحد الإنشائي لأخذ الموافقات اللازمة من البلدية والدفاع المدني، مشددا على حرص الهيئة على دعم المشاريع الفندقية وتشجيع المستثمرين لرفع كفاءة البنية التحتية السياحية.

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