"الصحة" : تسجيل 2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 74795
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-05-25
أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين الموافق 25/ 5/ 2020م، عن تسجيل 2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الأحد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 74795 إصابة، منهم 41% من السعوديين و59% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 384 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2148 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 45668 حالة.
وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 399 متوفىً.
25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
03:49 PM
اخر تعديل
25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
04:46 PM
"الصحة" : تسجيل 2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 74795
أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين الموافق 25/ 5/ 2020م، عن تسجيل 2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الأحد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 74795 إصابة، منهم 41% من السعوديين و59% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 384 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2148 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 45668 حالة.
وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 399 متوفىً.