"الصحة" : تسجيل 2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 74795

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين الموافق 25/ 5/ 2020م، عن تسجيل 2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الأحد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 74795 إصابة، منهم 41% من السعوديين و59% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 384 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.



وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2148 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 45668 حالة.



وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 399 متوفىً.