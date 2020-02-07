"الجمارك": عدم التردد على المنفذ شرط لإعفاء الـ 200 سجارة

حددت هذا الشرط ضمن مساعيها للحد من محاولات التلاعب

وضعت الجمارك السعودية شرطًا للإعفاء من الرسوم الجمركية عند استيراد 200 سيجارة للمسافر للحد من التلاعب بالقرار يتمثل في عدم التردد على المنفذ الجمركي بشكل مستمر بهدف إدخال كميات كبيرة.

وذكرت أنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة١٠٠٪، وضريبة انتقائية ١٠٠٪، وضريبة قيمة مضافة ٥٪ في حال تجاوز العدد الـ٢٠٠ وكحد أقصى ألف سجارة .

وقالت الجمارك السعودية في ردها على بعض الاستفسارات: الحد المعفى من الرسوم الجمركية لاستيراد السجائر هو ٢٠٠سيجارة للمسافر البالغ غير المتردد على المنفذ الجمركي.

وأضافت: بشكل مؤقت سيسمح باستيراد ١٠٠٠ سيجارة بحد أقصى في حال الإفصاح، ويتم فرض الرسوم الجمركية بنسبة ١٠٠٪، وضريبة انتقائية ١٠٠٪، وضريبة القيمة المضافة ٥٪.

وكانت الجمارك السعودية قد كشفت الأسبوع الماضي عن عدد السجائر المسموح بدخولها مع المسافرين الأفراد إلى أراضي السعودية عبر المنافذ المعفاة من الرسوم الجمركية، حيث بينت أن العدد يصل إلى 200 سيجارة، أي بواقع كرز واحد فقط، وفي حال تحاوز العدد ذلك وبحد أقصى ألف حبة سيتم فرض رسوم جمركية وقيمة مضافة ولم يتم تغيير كميات التبغ من الأنواع الأخرى المعسل 500 غرام.

وتابعت: ما زاد عن هذه الكمية ألف حبة لا يسمح بدخولها ويحق للمسافر إعادة تصديرها خلال الفترة النظامية أو مصادرتها، وسيعمل بذلك مؤقتاً حتى تلتزم شركات التبغ بما صدر من اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية لدراسة فحص "الدخان الجديد".

يشار إلى أن الجمارك السعودية كانت قد أعلنت الأربعاء الماضي عن ضبط عصابة قدمت مبلغ مليون ريال رشوة لأحد المعنيين لإخراج حاوية من أحد الموانئ تحتوي على سجائر.

وقالت: بعد التنسيق مع الجهة المختصة، تم ضبط عصابة قدمت مبلغ مليون ريال رشوة لأحد المعنيين لإخراج حاوية من أحد الموانئ تحتوي على سجائر، وبجرد محتويات الحاوية تبين أن فيها عشرة ملايين سيجارة.