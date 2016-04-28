"الحصيني" يرسم خريطة الأمطار خلال الـ 24 ساعة المقبلة
من خفيفة لمتوسطة بعدة مناطق وغزيرة مع سيول بالمرتفعات
توقّع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ خلال الـ 24 ساعة المقبلة من مساء اليوم الأربعاء، أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على عدة مناطق.
ووفق تغريدة للحصيني؛ على حسابه بتويتر، تشمل الأمطار أجزاءً محدودة ومتفرقة من مناطق: الرياض، والمدينة المنوّرة، ومكة المكرّمة، ونجران، والباحة، وعسير، وجازان، والشرقية.
وأكّد الحصيني؛ أن الأمطار ستكون غزيرة مع سيول على المرتفعات في عسير وجازان.
"الحصيني" يرسم خريطة الأمطار خلال الـ 24 ساعة المقبلة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-04-28
توقّع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ خلال الـ 24 ساعة المقبلة من مساء اليوم الأربعاء، أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على عدة مناطق.
ووفق تغريدة للحصيني؛ على حسابه بتويتر، تشمل الأمطار أجزاءً محدودة ومتفرقة من مناطق: الرياض، والمدينة المنوّرة، ومكة المكرّمة، ونجران، والباحة، وعسير، وجازان، والشرقية.
وأكّد الحصيني؛ أن الأمطار ستكون غزيرة مع سيول على المرتفعات في عسير وجازان.
28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
10:36 AM
"الحصيني" يرسم خريطة الأمطار خلال الـ 24 ساعة المقبلة
من خفيفة لمتوسطة بعدة مناطق وغزيرة مع سيول بالمرتفعات
توقّع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ خلال الـ 24 ساعة المقبلة من مساء اليوم الأربعاء، أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على عدة مناطق.
ووفق تغريدة للحصيني؛ على حسابه بتويتر، تشمل الأمطار أجزاءً محدودة ومتفرقة من مناطق: الرياض، والمدينة المنوّرة، ومكة المكرّمة، ونجران، والباحة، وعسير، وجازان، والشرقية.
وأكّد الحصيني؛ أن الأمطار ستكون غزيرة مع سيول على المرتفعات في عسير وجازان.