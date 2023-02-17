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"تعليم القنفذة" يعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف "الحراس والمراسلين"

مدير الموارد البشرية لـ"سبق": المراجعة ابتداء من يوم غد الثلاثاء

أعلنت إدارة تعليم القنفذة أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف "الحراس والمراسلين" للجنسين؛ من أجل استكمال إجراءات التوظيف، وذلك بناء على إعلانها السابق لتلك الوظائف والذي نشرته "سبق" في حينه، وبعد الاسترشاد ببرنامج "ساعد".

من جانبه، أكد مدير الموارد البشرية بتعليم القنفذة، عمر علي باوهاب، على كل من ظهرت أسماؤهم بمراجعة الموارد البشرية للبنين المبنى الرئيسي للإدارة، وللنساء مبنى الإشراف التربوي ٢ بالخالدية، إدارة الموارد البشرية (نساء)، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٠٦/٢٤ هـ مصطحبين جميع المؤهلات الأصول المسجلة في برنامج "ساعد"، وإثبات سكن، وذلك من أجل إجراء المقابلات الشخصية.

وأشار "باوهاب" إلى أن من لم يراجع خلال خمسة أيام عمل من تاريخه؛ فسوف تضطر الإدارة إلى ترشيح بديل عنه من قوائم المفاضلة.

وفيما يلي أسماء المرشحين والمرشحات:

تعليم القنفذة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم القنفذة" يعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف "الحراس والمراسلين"
سبق

أعلنت إدارة تعليم القنفذة أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف "الحراس والمراسلين" للجنسين؛ من أجل استكمال إجراءات التوظيف، وذلك بناء على إعلانها السابق لتلك الوظائف والذي نشرته "سبق" في حينه، وبعد الاسترشاد ببرنامج "ساعد".

من جانبه، أكد مدير الموارد البشرية بتعليم القنفذة، عمر علي باوهاب، على كل من ظهرت أسماؤهم بمراجعة الموارد البشرية للبنين المبنى الرئيسي للإدارة، وللنساء مبنى الإشراف التربوي ٢ بالخالدية، إدارة الموارد البشرية (نساء)، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٠٦/٢٤ هـ مصطحبين جميع المؤهلات الأصول المسجلة في برنامج "ساعد"، وإثبات سكن، وذلك من أجل إجراء المقابلات الشخصية.

وأشار "باوهاب" إلى أن من لم يراجع خلال خمسة أيام عمل من تاريخه؛ فسوف تضطر الإدارة إلى ترشيح بديل عنه من قوائم المفاضلة.

وفيما يلي أسماء المرشحين والمرشحات:

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
07:16 PM

"تعليم القنفذة" يعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف "الحراس والمراسلين"

مدير الموارد البشرية لـ"سبق": المراجعة ابتداء من يوم غد الثلاثاء

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علي السحاري - القنفذة
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4,875

أعلنت إدارة تعليم القنفذة أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف "الحراس والمراسلين" للجنسين؛ من أجل استكمال إجراءات التوظيف، وذلك بناء على إعلانها السابق لتلك الوظائف والذي نشرته "سبق" في حينه، وبعد الاسترشاد ببرنامج "ساعد".

من جانبه، أكد مدير الموارد البشرية بتعليم القنفذة، عمر علي باوهاب، على كل من ظهرت أسماؤهم بمراجعة الموارد البشرية للبنين المبنى الرئيسي للإدارة، وللنساء مبنى الإشراف التربوي ٢ بالخالدية، إدارة الموارد البشرية (نساء)، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٠٦/٢٤ هـ مصطحبين جميع المؤهلات الأصول المسجلة في برنامج "ساعد"، وإثبات سكن، وذلك من أجل إجراء المقابلات الشخصية.

وأشار "باوهاب" إلى أن من لم يراجع خلال خمسة أيام عمل من تاريخه؛ فسوف تضطر الإدارة إلى ترشيح بديل عنه من قوائم المفاضلة.

وفيما يلي أسماء المرشحين والمرشحات:

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