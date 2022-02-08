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60 جوادًا و6 أشواط.. "سباق ميدان الفروسية الـ15" يتهيأ للانطلاق في حائل

"النازح": خصص الشوط الأول للمبتدئة والثاني لـ"لم تربح على أرض الميدان"

ينظم ميدان الفروسية بحائل، حفل سباقه الخامس عشر للموسم الحالي؛ حيث يشارك 60 جوادًا في أشواط السباق الستة، على مسافة 1400 متر لكل شوط.

وأوضح مدير المركز الإعلامي في ميدان الفروسية بالمنطقة، المهندس ياسر النازح، أن الشوط الأول خصص للدرجة "مبتدئة"، والشوط الثاني "لم تربح على أرض الميدان"، والشوط الثالث "مفتوح الدرجات"، والشوط الرابع "ربحت" من "1- 3".

وأضاف: "الشوط الخامس خُصص لمفتوح الدرجات مواليد 2018؛ فيما خصص الشوط السادس والأخير لـ"مفتوح مواليد 2019".

ميدان الفروسية حائل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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60 جوادًا و6 أشواط.. "سباق ميدان الفروسية الـ15" يتهيأ للانطلاق في حائل
سبق

ينظم ميدان الفروسية بحائل، حفل سباقه الخامس عشر للموسم الحالي؛ حيث يشارك 60 جوادًا في أشواط السباق الستة، على مسافة 1400 متر لكل شوط.

وأوضح مدير المركز الإعلامي في ميدان الفروسية بالمنطقة، المهندس ياسر النازح، أن الشوط الأول خصص للدرجة "مبتدئة"، والشوط الثاني "لم تربح على أرض الميدان"، والشوط الثالث "مفتوح الدرجات"، والشوط الرابع "ربحت" من "1- 3".

وأضاف: "الشوط الخامس خُصص لمفتوح الدرجات مواليد 2018؛ فيما خصص الشوط السادس والأخير لـ"مفتوح مواليد 2019".

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
09:45 AM

60 جوادًا و6 أشواط.. "سباق ميدان الفروسية الـ15" يتهيأ للانطلاق في حائل

"النازح": خصص الشوط الأول للمبتدئة والثاني لـ"لم تربح على أرض الميدان"

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منصور الشلاقي - الرياض
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ينظم ميدان الفروسية بحائل، حفل سباقه الخامس عشر للموسم الحالي؛ حيث يشارك 60 جوادًا في أشواط السباق الستة، على مسافة 1400 متر لكل شوط.

وأوضح مدير المركز الإعلامي في ميدان الفروسية بالمنطقة، المهندس ياسر النازح، أن الشوط الأول خصص للدرجة "مبتدئة"، والشوط الثاني "لم تربح على أرض الميدان"، والشوط الثالث "مفتوح الدرجات"، والشوط الرابع "ربحت" من "1- 3".

وأضاف: "الشوط الخامس خُصص لمفتوح الدرجات مواليد 2018؛ فيما خصص الشوط السادس والأخير لـ"مفتوح مواليد 2019".

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