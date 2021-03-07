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مكة.. حملات رقابية تصادر خيولاً وألعاباً وطناً من الخضراوات

نفّذتها "الأمانة" للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والمخالفين

نفّذت أمانة العاصمة المقدّسة، ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية، أمس، جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين ضمن نطاق البلدية؛ وذلك في إطار جهود أمانة العاصمة المقدّسة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس عبدالله بن عبيد القثامي؛ مواصلة الفِرق الرقابية جولاتها على الباعة الجائلين المخالفين ومكافحة الظواهر السلبية في نطاق البلدية، مشيراً إلى مصادرة "طن" من الخضراوات والفواكه وتسليمها لجمعية حفظ النعمة، لتوزيعها على المستحقين.

من جانب آخر، قامت الفِرق الرقابية ببلدية الشوقية الفرعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة ومساندة الدوريات الأمنية، بحملة ميدانية على مواقف حجز السيارات "الزايدي"، أسفر عنها مصادرة عدد من الخيول ومصادرة مجموعة من الألعاب التي تستغلها العمالة الوافدة، بغرض تأجيرها بطرق مخالفة، إضافةً إلى إزالة بعض المباسط لبيع الشاي، ومركبات بيع الآيسكريم المخالفة.

وأكَّد رئيس بلدية الشوقية المهندس أكرم بن علي الحربي، تشديد الرقابة من قِبل المراقبين على الحدائق العامة وحجز السيارات للتقيد بالاشتراطات البلدية وتطبيق الأنظمة والتعليمات والحرص على مكافحة الظواهر السلبية والمتابعة المستمرة لجميع مواقع المخالفين، داعياً المواطنين والمقيمين كافة، إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

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مكة.. حملات رقابية تصادر خيولاً وألعاباً وطناً من الخضراوات
سبق

نفّذت أمانة العاصمة المقدّسة، ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية، أمس، جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين ضمن نطاق البلدية؛ وذلك في إطار جهود أمانة العاصمة المقدّسة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس عبدالله بن عبيد القثامي؛ مواصلة الفِرق الرقابية جولاتها على الباعة الجائلين المخالفين ومكافحة الظواهر السلبية في نطاق البلدية، مشيراً إلى مصادرة "طن" من الخضراوات والفواكه وتسليمها لجمعية حفظ النعمة، لتوزيعها على المستحقين.

من جانب آخر، قامت الفِرق الرقابية ببلدية الشوقية الفرعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة ومساندة الدوريات الأمنية، بحملة ميدانية على مواقف حجز السيارات "الزايدي"، أسفر عنها مصادرة عدد من الخيول ومصادرة مجموعة من الألعاب التي تستغلها العمالة الوافدة، بغرض تأجيرها بطرق مخالفة، إضافةً إلى إزالة بعض المباسط لبيع الشاي، ومركبات بيع الآيسكريم المخالفة.

وأكَّد رئيس بلدية الشوقية المهندس أكرم بن علي الحربي، تشديد الرقابة من قِبل المراقبين على الحدائق العامة وحجز السيارات للتقيد بالاشتراطات البلدية وتطبيق الأنظمة والتعليمات والحرص على مكافحة الظواهر السلبية والمتابعة المستمرة لجميع مواقع المخالفين، داعياً المواطنين والمقيمين كافة، إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
12:22 PM

مكة.. حملات رقابية تصادر خيولاً وألعاباً وطناً من الخضراوات

نفّذتها "الأمانة" للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والمخالفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفّذت أمانة العاصمة المقدّسة، ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية، أمس، جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين ضمن نطاق البلدية؛ وذلك في إطار جهود أمانة العاصمة المقدّسة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس عبدالله بن عبيد القثامي؛ مواصلة الفِرق الرقابية جولاتها على الباعة الجائلين المخالفين ومكافحة الظواهر السلبية في نطاق البلدية، مشيراً إلى مصادرة "طن" من الخضراوات والفواكه وتسليمها لجمعية حفظ النعمة، لتوزيعها على المستحقين.

من جانب آخر، قامت الفِرق الرقابية ببلدية الشوقية الفرعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة ومساندة الدوريات الأمنية، بحملة ميدانية على مواقف حجز السيارات "الزايدي"، أسفر عنها مصادرة عدد من الخيول ومصادرة مجموعة من الألعاب التي تستغلها العمالة الوافدة، بغرض تأجيرها بطرق مخالفة، إضافةً إلى إزالة بعض المباسط لبيع الشاي، ومركبات بيع الآيسكريم المخالفة.

وأكَّد رئيس بلدية الشوقية المهندس أكرم بن علي الحربي، تشديد الرقابة من قِبل المراقبين على الحدائق العامة وحجز السيارات للتقيد بالاشتراطات البلدية وتطبيق الأنظمة والتعليمات والحرص على مكافحة الظواهر السلبية والمتابعة المستمرة لجميع مواقع المخالفين، داعياً المواطنين والمقيمين كافة، إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

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