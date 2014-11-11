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"تعليم الطائف" تعلن بدء الدوام الشتوي بجميع المدارس.. الأحد المقبل

الاصطفاف في الـ 7:15 وأهابت بقائدي وقائدات المدارس الالتزام بالتوقيت

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالطائف بدء تطبيق الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي لجميع المدارس بمراحلها كافة للبنين والبنات يوم الأحد المقبل الموافق 1441/3/20هـ.

وأوضحت الإدارة أن بداية الاصطفاف الصباحي ستكون الساعة الـ 7:15 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة الـ 7:30 صباحًا، نظرًا لطبيعة محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًّا، التي تتفاوت فيها أوقات دخول الشتاء والصيف.

وأهابت بقائدي وقائدات المدارس إلى ضرورة الالتزام بالتوقيت الجديد.

تعليم الطائف الدوام الشتوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الطائف" تعلن بدء الدوام الشتوي بجميع المدارس.. الأحد المقبل
سبق

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالطائف بدء تطبيق الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي لجميع المدارس بمراحلها كافة للبنين والبنات يوم الأحد المقبل الموافق 1441/3/20هـ.

وأوضحت الإدارة أن بداية الاصطفاف الصباحي ستكون الساعة الـ 7:15 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة الـ 7:30 صباحًا، نظرًا لطبيعة محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًّا، التي تتفاوت فيها أوقات دخول الشتاء والصيف.

وأهابت بقائدي وقائدات المدارس إلى ضرورة الالتزام بالتوقيت الجديد.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
02:31 PM

"تعليم الطائف" تعلن بدء الدوام الشتوي بجميع المدارس.. الأحد المقبل

الاصطفاف في الـ 7:15 وأهابت بقائدي وقائدات المدارس الالتزام بالتوقيت

A A A
متعب البقمي - الطائف
2
1,914

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالطائف بدء تطبيق الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي لجميع المدارس بمراحلها كافة للبنين والبنات يوم الأحد المقبل الموافق 1441/3/20هـ.

وأوضحت الإدارة أن بداية الاصطفاف الصباحي ستكون الساعة الـ 7:15 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة الـ 7:30 صباحًا، نظرًا لطبيعة محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًّا، التي تتفاوت فيها أوقات دخول الشتاء والصيف.

وأهابت بقائدي وقائدات المدارس إلى ضرورة الالتزام بالتوقيت الجديد.

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