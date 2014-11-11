وأوضحت الإدارة أن بداية الاصطفاف الصباحي ستكون الساعة الـ 7:15 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة الـ 7:30 صباحًا، نظرًا لطبيعة محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًّا، التي تتفاوت فيها أوقات دخول الشتاء والصيف.

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالطائف بدء تطبيق الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي لجميع المدارس بمراحلها كافة للبنين والبنات يوم الأحد المقبل الموافق 1441/3/20هـ.

"تعليم الطائف" تعلن بدء الدوام الشتوي بجميع المدارس.. الأحد المقبل متعب البقمي سبق 2019-11-11 أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالطائف بدء تطبيق الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي لجميع المدارس بمراحلها كافة للبنين والبنات يوم الأحد المقبل الموافق 1441/3/20هـ. وأوضحت الإدارة أن بداية الاصطفاف الصباحي ستكون الساعة الـ 7:15 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة الـ 7:30 صباحًا، نظرًا لطبيعة محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًّا، التي تتفاوت فيها أوقات دخول الشتاء والصيف. وأهابت بقائدي وقائدات المدارس إلى ضرورة الالتزام بالتوقيت الجديد.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441 02:31 PM

"تعليم الطائف" تعلن بدء الدوام الشتوي بجميع المدارس.. الأحد المقبل الاصطفاف في الـ 7:15 وأهابت بقائدي وقائدات المدارس الالتزام بالتوقيت





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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالطائف بدء تطبيق الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي لجميع المدارس بمراحلها كافة للبنين والبنات يوم الأحد المقبل الموافق 1441/3/20هـ.

وأوضحت الإدارة أن بداية الاصطفاف الصباحي ستكون الساعة الـ 7:15 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة الـ 7:30 صباحًا، نظرًا لطبيعة محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًّا، التي تتفاوت فيها أوقات دخول الشتاء والصيف.

وأهابت بقائدي وقائدات المدارس إلى ضرورة الالتزام بالتوقيت الجديد.