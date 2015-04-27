أوضح ‏وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أنه في ضوء رؤية السعودية 2030 حقق القطاع الصحي العديد من الإنجازات، وذلك من خلال الدعم المستمر والمتابعة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله -. وتفصيلًا قال "الربيعة" عبر تغريدة من حسابه عبر تويتر: ‏في ظل دعم خادم الحرمين والمتابعة المستمرة من قائد الرؤية سمو ولي العهد، حقق القطاع الصحي في ضوء ‎#رؤية_السعودية_2030 العديد من الإنجازات في رفع جودة وكفاءة الخدمات ورفع الوقاية ضد المخاطر الصحيّة، والتي برز أثرها جليًّا من خلال التصدّي لجائحة كورونا.

"الربيعة": القطاع الصحي حقق العديد من الإنجازات في ضوء رؤية 2030 ذياب الشمري سبق 2021-04-27 أوضح ‏وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أنه في ضوء رؤية السعودية 2030 حقق القطاع الصحي العديد من الإنجازات، وذلك من خلال الدعم المستمر والمتابعة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله -.



وتفصيلًا قال "الربيعة" عبر تغريدة من حسابه عبر تويتر: ‏في ظل دعم خادم الحرمين والمتابعة المستمرة من قائد الرؤية سمو ولي العهد، حقق القطاع الصحي في ضوء ‎#رؤية_السعودية_2030 العديد من الإنجازات في رفع جودة وكفاءة الخدمات ورفع الوقاية ضد المخاطر الصحيّة، والتي برز أثرها جليًّا من خلال التصدّي لجائحة كورونا.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442 08:26 PM

"الربيعة": القطاع الصحي حقق العديد من الإنجازات في ضوء رؤية 2030 قال إن أثرها ظهر جليًّا في رفع الوقاية من المخاطر خلال التصدّي لكورونا





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أوضح ‏وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أنه في ضوء رؤية السعودية 2030 حقق القطاع الصحي العديد من الإنجازات، وذلك من خلال الدعم المستمر والمتابعة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله -.



وتفصيلًا قال "الربيعة" عبر تغريدة من حسابه عبر تويتر: ‏في ظل دعم خادم الحرمين والمتابعة المستمرة من قائد الرؤية سمو ولي العهد، حقق القطاع الصحي في ضوء ‎#رؤية_السعودية_2030 العديد من الإنجازات في رفع جودة وكفاءة الخدمات ورفع الوقاية ضد المخاطر الصحيّة، والتي برز أثرها جليًّا من خلال التصدّي لجائحة كورونا.