مستوطنون وطلاب معاهد توراتية يقتحمون الأقصى

بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مستوطنون وطلاب معاهد توراتية، اليوم، المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه.