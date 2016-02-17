النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستوطنون وطلاب معاهد توراتية يقتحمون الأقصى

بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مستوطنون وطلاب معاهد توراتية، اليوم، المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مستوطنون وطلاب معاهد توراتية يقتحمون الأقصى
سبق

اقتحم مستوطنون وطلاب معاهد توراتية، اليوم، المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
06:10 PM

مستوطنون وطلاب معاهد توراتية يقتحمون الأقصى

بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
185

اقتحم مستوطنون وطلاب معاهد توراتية، اليوم، المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,117
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,528
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,190
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,151

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة