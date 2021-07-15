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"حجاج الداخل" يطلق مبادرة "مكة والمشاعر الخضراء" بغرس 250 شتلة

للارتقاء المتواصل بالخدمات التي يتشرّف بتقديمها لضيوف الرحمن

أطلق المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، في موسم حج هذا العام 1442هـ الاستثنائي، مبادرة جديدة ضمن مبادراته الهادفة للارتقاء المتواصل بالخدمات التي يتشرّف بتقديمها لضيوف الرحمن من حجاج الداخل، وهي مبادرة: (مكة والمشاعر الخضراء) في مخيمات الحجاج في المشاعر المقدسة.

وتمّ غرس 250 شتلة في يومها الأول لتدشين هذه المبادرة، من الأشجار التي تناسب أجواء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك في عدد 25 مخيماً من مخيمات مشعر "عرفة"، وذلك بإشراف مباشر من نائب رئيس مجلس إدارة "المجلس" الدكتور ساعد بن سعيد الجهني، وعدد من مسؤولي "المجلس".

حول هذه المبادرة الجديدة، تحدث رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن بن فالح الحقباني، قائلاً: "تأتي هذه المبادرة لتتفق مع مبادرات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر"، وكذلك مع مبادرة "أُخضر مكة"، التي أعلنها مؤخراً، أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والتي تهدف للتوسع في المسطحات الخضراء بالمنطقة، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي فيها.

وأضاف الحقباني أن هذه المبادرة تأتي أيضَا إسهاماً من المجلس التنسيقي في تنفيذ أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030، وتفعيلاً للتوجهات الاستراتيجية للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ولمواكبة توجه وزارة الحج والعمرة في بذل أقصى الجهود وتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، وفي غيرها من أماكن.

وأشار إلى أنه تمّ إعداد دراسة هذه المبادرة الجديدة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهدف منها تشجير جميع المشاعر المقدسة، وذلك بغرس 2,000 شتلة في موسم حج هذا العام 1442هـ، بالتنسيق مع الجهات المختصة
وذلك لتعزيز الجهود البيئية القائمة وفق رؤية المملكة 2030، التي تعتبر البيئة أحد مرتكزاتها الأساسية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حجاج الداخل" يطلق مبادرة "مكة والمشاعر الخضراء" بغرس 250 شتلة
سبق

أطلق المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، في موسم حج هذا العام 1442هـ الاستثنائي، مبادرة جديدة ضمن مبادراته الهادفة للارتقاء المتواصل بالخدمات التي يتشرّف بتقديمها لضيوف الرحمن من حجاج الداخل، وهي مبادرة: (مكة والمشاعر الخضراء) في مخيمات الحجاج في المشاعر المقدسة.

وتمّ غرس 250 شتلة في يومها الأول لتدشين هذه المبادرة، من الأشجار التي تناسب أجواء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك في عدد 25 مخيماً من مخيمات مشعر "عرفة"، وذلك بإشراف مباشر من نائب رئيس مجلس إدارة "المجلس" الدكتور ساعد بن سعيد الجهني، وعدد من مسؤولي "المجلس".

حول هذه المبادرة الجديدة، تحدث رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن بن فالح الحقباني، قائلاً: "تأتي هذه المبادرة لتتفق مع مبادرات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر"، وكذلك مع مبادرة "أُخضر مكة"، التي أعلنها مؤخراً، أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والتي تهدف للتوسع في المسطحات الخضراء بالمنطقة، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي فيها.

وأضاف الحقباني أن هذه المبادرة تأتي أيضَا إسهاماً من المجلس التنسيقي في تنفيذ أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030، وتفعيلاً للتوجهات الاستراتيجية للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ولمواكبة توجه وزارة الحج والعمرة في بذل أقصى الجهود وتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، وفي غيرها من أماكن.

وأشار إلى أنه تمّ إعداد دراسة هذه المبادرة الجديدة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهدف منها تشجير جميع المشاعر المقدسة، وذلك بغرس 2,000 شتلة في موسم حج هذا العام 1442هـ، بالتنسيق مع الجهات المختصة
وذلك لتعزيز الجهود البيئية القائمة وفق رؤية المملكة 2030، التي تعتبر البيئة أحد مرتكزاتها الأساسية.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
07:06 PM

"حجاج الداخل" يطلق مبادرة "مكة والمشاعر الخضراء" بغرس 250 شتلة

للارتقاء المتواصل بالخدمات التي يتشرّف بتقديمها لضيوف الرحمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أطلق المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، في موسم حج هذا العام 1442هـ الاستثنائي، مبادرة جديدة ضمن مبادراته الهادفة للارتقاء المتواصل بالخدمات التي يتشرّف بتقديمها لضيوف الرحمن من حجاج الداخل، وهي مبادرة: (مكة والمشاعر الخضراء) في مخيمات الحجاج في المشاعر المقدسة.

وتمّ غرس 250 شتلة في يومها الأول لتدشين هذه المبادرة، من الأشجار التي تناسب أجواء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك في عدد 25 مخيماً من مخيمات مشعر "عرفة"، وذلك بإشراف مباشر من نائب رئيس مجلس إدارة "المجلس" الدكتور ساعد بن سعيد الجهني، وعدد من مسؤولي "المجلس".

حول هذه المبادرة الجديدة، تحدث رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن بن فالح الحقباني، قائلاً: "تأتي هذه المبادرة لتتفق مع مبادرات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر"، وكذلك مع مبادرة "أُخضر مكة"، التي أعلنها مؤخراً، أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والتي تهدف للتوسع في المسطحات الخضراء بالمنطقة، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي فيها.

وأضاف الحقباني أن هذه المبادرة تأتي أيضَا إسهاماً من المجلس التنسيقي في تنفيذ أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030، وتفعيلاً للتوجهات الاستراتيجية للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ولمواكبة توجه وزارة الحج والعمرة في بذل أقصى الجهود وتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، وفي غيرها من أماكن.

وأشار إلى أنه تمّ إعداد دراسة هذه المبادرة الجديدة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهدف منها تشجير جميع المشاعر المقدسة، وذلك بغرس 2,000 شتلة في موسم حج هذا العام 1442هـ، بالتنسيق مع الجهات المختصة
وذلك لتعزيز الجهود البيئية القائمة وفق رؤية المملكة 2030، التي تعتبر البيئة أحد مرتكزاتها الأساسية.

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