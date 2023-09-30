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"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وضباب وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الخميس

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية وعسير والباحة ومكة المكرمة وجازان وحائل والرياض والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة عسير أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيده وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وذكر المركز أن منطقة عسير تشهد كذلك سُحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب المجاردة ومحايل ورجال ألمع وبارق، فيما تشهد تنومة والنماص أمطارًا رعدية. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبَّه المركز منطقة جازان بضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرث والريث والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء، فيما تشهد المنطقة سُحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية على المحافظات نفسها، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الباحة سُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والعرضيات وميسان، فيما تشهد الطائف سُحبًا رعدية ممطرة. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وتشهد مكة المكرمة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة حائل رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والشملي وبقعاء وحائل، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

ونبَّه المركز أيضًا منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة المدينة المنورة كذلك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وضباب وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية وعسير والباحة ومكة المكرمة وجازان وحائل والرياض والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة عسير أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيده وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وذكر المركز أن منطقة عسير تشهد كذلك سُحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب المجاردة ومحايل ورجال ألمع وبارق، فيما تشهد تنومة والنماص أمطارًا رعدية. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبَّه المركز منطقة جازان بضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرث والريث والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء، فيما تشهد المنطقة سُحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية على المحافظات نفسها، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الباحة سُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والعرضيات وميسان، فيما تشهد الطائف سُحبًا رعدية ممطرة. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وتشهد مكة المكرمة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة حائل رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والشملي وبقعاء وحائل، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

ونبَّه المركز أيضًا منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة المدينة المنورة كذلك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
02:00 AM

"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وضباب وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الخميس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية وعسير والباحة ومكة المكرمة وجازان وحائل والرياض والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة عسير أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيده وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وذكر المركز أن منطقة عسير تشهد كذلك سُحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب المجاردة ومحايل ورجال ألمع وبارق، فيما تشهد تنومة والنماص أمطارًا رعدية. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبَّه المركز منطقة جازان بضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرث والريث والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء، فيما تشهد المنطقة سُحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية على المحافظات نفسها، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الباحة سُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والعرضيات وميسان، فيما تشهد الطائف سُحبًا رعدية ممطرة. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وتشهد مكة المكرمة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة حائل رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والشملي وبقعاء وحائل، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

ونبَّه المركز أيضًا منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة المدينة المنورة كذلك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

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