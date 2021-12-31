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إصابات قياسية بكورونا في فرنسا تخطت 232 ألف حالة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجَّلت فرنسا 232200 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم، وهو أكبر عدد إجمالي يومي إلى الآن.

وقد تجاوزت الإصابات المسجَّلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 200 ألف حالة في ثالث يوم على التوالي. وسُجِّل العدد القياسي السابق، وهو 208099 حالة، يوم الأربعاء.

فرنسا فيروس كورونا الجديد

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إصابات قياسية بكورونا في فرنسا تخطت 232 ألف حالة
سبق

سجَّلت فرنسا 232200 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم، وهو أكبر عدد إجمالي يومي إلى الآن.

وقد تجاوزت الإصابات المسجَّلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 200 ألف حالة في ثالث يوم على التوالي. وسُجِّل العدد القياسي السابق، وهو 208099 حالة، يوم الأربعاء.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
11:57 PM

إصابات قياسية بكورونا في فرنسا تخطت 232 ألف حالة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
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سجَّلت فرنسا 232200 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم، وهو أكبر عدد إجمالي يومي إلى الآن.

وقد تجاوزت الإصابات المسجَّلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 200 ألف حالة في ثالث يوم على التوالي. وسُجِّل العدد القياسي السابق، وهو 208099 حالة، يوم الأربعاء.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,076
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,107
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,649
2.5 مليار ..

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