سجَّلت فرنسا 232200 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم، وهو أكبر عدد إجمالي يومي إلى الآن. وقد تجاوزت الإصابات المسجَّلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 200 ألف حالة في ثالث يوم على التوالي. وسُجِّل العدد القياسي السابق، وهو 208099 حالة، يوم الأربعاء.

إصابات قياسية بكورونا في فرنسا تخطت 232 ألف حالة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-31 سجَّلت فرنسا 232200 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم، وهو أكبر عدد إجمالي يومي إلى الآن.



وقد تجاوزت الإصابات المسجَّلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 200 ألف حالة في ثالث يوم على التوالي. وسُجِّل العدد القياسي السابق، وهو 208099 حالة، يوم الأربعاء.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443 11:57 PM

إصابات قياسية بكورونا في فرنسا تخطت 232 ألف حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية





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سجَّلت فرنسا 232200 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم، وهو أكبر عدد إجمالي يومي إلى الآن.



وقد تجاوزت الإصابات المسجَّلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 200 ألف حالة في ثالث يوم على التوالي. وسُجِّل العدد القياسي السابق، وهو 208099 حالة، يوم الأربعاء.