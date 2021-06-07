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لجنة الثقافة في "الشورى" تجتمع بمسؤولي "الإعلام المرئي"

لمناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441/ 1442هـ

‬عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى "عبر الاتصال المرئي" اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة الدكتور علي بن أحمد القرني ومشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف إسراء بنت منصور عسيري وعدد من المسؤولين بالهيئة، بحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، لمناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وشهد الاجتماع استعراض الإنجازات المتحققة والتحديات والصعوبات التي واجهتها الهيئة خلال عام التقرير، والتطلعات المستقبلية، إلى جانب التطرق للدور الذي يقوم به الإعلام وأهمية السعي نحو تطويره.

وبحثت اللجنة في اجتماعها انتقال الإشراف على الإعلام الداخلي من وزارة الإعلام إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وتحديث الأنظمة الإعلامية ووضع المؤسسات الصحفية وخطط إصدار التراخيص الإعلامية.

وأكد مسؤولو الهيئة في الاجتماع وجود تعاون مع كليات وأقسام الإعلام في الجامعات السعودية لتطوير طلابها وإكسابهم الخبرات اللازمة، إضافة إلى تخصصات جامعية أخرى في إطار دعم سوق العمل الإعلامي في المملكة.

وناقشت لجنة الإدارة والموارد البشرية، إحدى اللجان المتخصصة، في مجلس الشورى في اجتماع لها عقدته "عبر الاتصال المرئي" برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة سامية بنت عبد الله بخاري، التقرير السنوي لمعهد الادارة العامة للعام المالي 1441/ 1442هـ.

واطلع أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على أبرز إنجازات المعهد وما قدمه من برامج ودورات تدريبية للموظفين والموظفات، بجانب ما يواجهه المعهد من صعوبات ومعوقات.

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي للعام المالي 1441/ 1442هـ، المتعلق بأداء المؤسسة خلال عام التقرير.

وتناول الاجتماع أبرز الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمشتركين، وما أنجز خلال عام التقرير، والاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة.

يُذكر أن اللجان المتخصصة بمجلس الشورى تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقدم مرئياتها وتوصياتها حيال هذه الموضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت القبة في الفترة المقبلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لجنة الثقافة في "الشورى" تجتمع بمسؤولي "الإعلام المرئي"
سبق

‬عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى "عبر الاتصال المرئي" اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة الدكتور علي بن أحمد القرني ومشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف إسراء بنت منصور عسيري وعدد من المسؤولين بالهيئة، بحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، لمناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وشهد الاجتماع استعراض الإنجازات المتحققة والتحديات والصعوبات التي واجهتها الهيئة خلال عام التقرير، والتطلعات المستقبلية، إلى جانب التطرق للدور الذي يقوم به الإعلام وأهمية السعي نحو تطويره.

وبحثت اللجنة في اجتماعها انتقال الإشراف على الإعلام الداخلي من وزارة الإعلام إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وتحديث الأنظمة الإعلامية ووضع المؤسسات الصحفية وخطط إصدار التراخيص الإعلامية.

وأكد مسؤولو الهيئة في الاجتماع وجود تعاون مع كليات وأقسام الإعلام في الجامعات السعودية لتطوير طلابها وإكسابهم الخبرات اللازمة، إضافة إلى تخصصات جامعية أخرى في إطار دعم سوق العمل الإعلامي في المملكة.

وناقشت لجنة الإدارة والموارد البشرية، إحدى اللجان المتخصصة، في مجلس الشورى في اجتماع لها عقدته "عبر الاتصال المرئي" برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة سامية بنت عبد الله بخاري، التقرير السنوي لمعهد الادارة العامة للعام المالي 1441/ 1442هـ.

واطلع أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على أبرز إنجازات المعهد وما قدمه من برامج ودورات تدريبية للموظفين والموظفات، بجانب ما يواجهه المعهد من صعوبات ومعوقات.

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي للعام المالي 1441/ 1442هـ، المتعلق بأداء المؤسسة خلال عام التقرير.

وتناول الاجتماع أبرز الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمشتركين، وما أنجز خلال عام التقرير، والاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة.

يُذكر أن اللجان المتخصصة بمجلس الشورى تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقدم مرئياتها وتوصياتها حيال هذه الموضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت القبة في الفترة المقبلة.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
04:17 PM

لجنة الثقافة في "الشورى" تجتمع بمسؤولي "الإعلام المرئي"

لمناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441/ 1442هـ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى "عبر الاتصال المرئي" اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة الدكتور علي بن أحمد القرني ومشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف إسراء بنت منصور عسيري وعدد من المسؤولين بالهيئة، بحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، لمناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441/ 1442هـ.

وشهد الاجتماع استعراض الإنجازات المتحققة والتحديات والصعوبات التي واجهتها الهيئة خلال عام التقرير، والتطلعات المستقبلية، إلى جانب التطرق للدور الذي يقوم به الإعلام وأهمية السعي نحو تطويره.

وبحثت اللجنة في اجتماعها انتقال الإشراف على الإعلام الداخلي من وزارة الإعلام إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وتحديث الأنظمة الإعلامية ووضع المؤسسات الصحفية وخطط إصدار التراخيص الإعلامية.

وأكد مسؤولو الهيئة في الاجتماع وجود تعاون مع كليات وأقسام الإعلام في الجامعات السعودية لتطوير طلابها وإكسابهم الخبرات اللازمة، إضافة إلى تخصصات جامعية أخرى في إطار دعم سوق العمل الإعلامي في المملكة.

وناقشت لجنة الإدارة والموارد البشرية، إحدى اللجان المتخصصة، في مجلس الشورى في اجتماع لها عقدته "عبر الاتصال المرئي" برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة سامية بنت عبد الله بخاري، التقرير السنوي لمعهد الادارة العامة للعام المالي 1441/ 1442هـ.

واطلع أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على أبرز إنجازات المعهد وما قدمه من برامج ودورات تدريبية للموظفين والموظفات، بجانب ما يواجهه المعهد من صعوبات ومعوقات.

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي للعام المالي 1441/ 1442هـ، المتعلق بأداء المؤسسة خلال عام التقرير.

وتناول الاجتماع أبرز الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمشتركين، وما أنجز خلال عام التقرير، والاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة.

يُذكر أن اللجان المتخصصة بمجلس الشورى تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقدم مرئياتها وتوصياتها حيال هذه الموضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت القبة في الفترة المقبلة.

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