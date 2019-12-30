النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم سراة عبيدة" تنظم ورشة تشخيصية لاختبارات المرحلة الابتدائية

للمرة الأولى بعد تعديل لائحة تقويم الطالب

تعكف إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة، على تنظيم ورشة عمل إجرائية لدراسة تشخيصية وتحليلية متعمقة لأسئلة اختبارات منتصف العام الدراسي للمرحلة الابتدائية، وذلك للمرة الأولى بعد تعديل لائحة تقويم الطالب.

ووجه مدير التعليم، الدكتور حسن بن محمد العلكمي، قسم الإشراف التربوي "بنين- بنات"، ومكتب التعليم بالفرشة، وقسم الجودة وقياس الأداء بالإدارة، بعقد الورشة للوقوف على مدى مطابقة الاختبارات للمواصفات القياسية الداعمة لاكتساب وتوظيف المهارات وقدرات التفكير العليا عوضًا عن مجرد حفظها واستظهارها.

وجعل المتعلمين أمام محكات داخلية وخارجية وبشكل دوري، لإعدادهم الإعداد الجيد بما يتماشى ومتطلبات التعليم الجديد على وجه العموم، وبما يهيئ الميدان التعليمي خاصةً لخوض غمار الاختبارات الدولية والتحصيلية بكل كفاءةٍ واقتدار.

وأكد "العلكمي" أن الورشة يشارك فيها عدد من المعلمين والمعلمات المتميزين، لتقديم التغذية الراجعة للميدان التعليمي في صورة إجرائية تسهم في تطوير وبناء الاختبارات الداعمة لتحسين نواتج التعلم في ضوء توجيهات وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، ونائبه، الدكتور عبدالرحمن العاصمي.

تعليم سراة عبيدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعليم سراة عبيدة" تنظم ورشة تشخيصية لاختبارات المرحلة الابتدائية
سبق

تعكف إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة، على تنظيم ورشة عمل إجرائية لدراسة تشخيصية وتحليلية متعمقة لأسئلة اختبارات منتصف العام الدراسي للمرحلة الابتدائية، وذلك للمرة الأولى بعد تعديل لائحة تقويم الطالب.

ووجه مدير التعليم، الدكتور حسن بن محمد العلكمي، قسم الإشراف التربوي "بنين- بنات"، ومكتب التعليم بالفرشة، وقسم الجودة وقياس الأداء بالإدارة، بعقد الورشة للوقوف على مدى مطابقة الاختبارات للمواصفات القياسية الداعمة لاكتساب وتوظيف المهارات وقدرات التفكير العليا عوضًا عن مجرد حفظها واستظهارها.

وجعل المتعلمين أمام محكات داخلية وخارجية وبشكل دوري، لإعدادهم الإعداد الجيد بما يتماشى ومتطلبات التعليم الجديد على وجه العموم، وبما يهيئ الميدان التعليمي خاصةً لخوض غمار الاختبارات الدولية والتحصيلية بكل كفاءةٍ واقتدار.

وأكد "العلكمي" أن الورشة يشارك فيها عدد من المعلمين والمعلمات المتميزين، لتقديم التغذية الراجعة للميدان التعليمي في صورة إجرائية تسهم في تطوير وبناء الاختبارات الداعمة لتحسين نواتج التعلم في ضوء توجيهات وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، ونائبه، الدكتور عبدالرحمن العاصمي.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
07:29 PM

"تعليم سراة عبيدة" تنظم ورشة تشخيصية لاختبارات المرحلة الابتدائية

للمرة الأولى بعد تعديل لائحة تقويم الطالب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - سراة عبيدة
0
35

تعكف إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة، على تنظيم ورشة عمل إجرائية لدراسة تشخيصية وتحليلية متعمقة لأسئلة اختبارات منتصف العام الدراسي للمرحلة الابتدائية، وذلك للمرة الأولى بعد تعديل لائحة تقويم الطالب.

ووجه مدير التعليم، الدكتور حسن بن محمد العلكمي، قسم الإشراف التربوي "بنين- بنات"، ومكتب التعليم بالفرشة، وقسم الجودة وقياس الأداء بالإدارة، بعقد الورشة للوقوف على مدى مطابقة الاختبارات للمواصفات القياسية الداعمة لاكتساب وتوظيف المهارات وقدرات التفكير العليا عوضًا عن مجرد حفظها واستظهارها.

وجعل المتعلمين أمام محكات داخلية وخارجية وبشكل دوري، لإعدادهم الإعداد الجيد بما يتماشى ومتطلبات التعليم الجديد على وجه العموم، وبما يهيئ الميدان التعليمي خاصةً لخوض غمار الاختبارات الدولية والتحصيلية بكل كفاءةٍ واقتدار.

وأكد "العلكمي" أن الورشة يشارك فيها عدد من المعلمين والمعلمات المتميزين، لتقديم التغذية الراجعة للميدان التعليمي في صورة إجرائية تسهم في تطوير وبناء الاختبارات الداعمة لتحسين نواتج التعلم في ضوء توجيهات وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، ونائبه، الدكتور عبدالرحمن العاصمي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,045
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,600
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,969
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,499

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة