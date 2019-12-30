"تعليم سراة عبيدة" تنظم ورشة تشخيصية لاختبارات المرحلة الابتدائية

للمرة الأولى بعد تعديل لائحة تقويم الطالب

تعكف إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة، على تنظيم ورشة عمل إجرائية لدراسة تشخيصية وتحليلية متعمقة لأسئلة اختبارات منتصف العام الدراسي للمرحلة الابتدائية، وذلك للمرة الأولى بعد تعديل لائحة تقويم الطالب.

ووجه مدير التعليم، الدكتور حسن بن محمد العلكمي، قسم الإشراف التربوي "بنين- بنات"، ومكتب التعليم بالفرشة، وقسم الجودة وقياس الأداء بالإدارة، بعقد الورشة للوقوف على مدى مطابقة الاختبارات للمواصفات القياسية الداعمة لاكتساب وتوظيف المهارات وقدرات التفكير العليا عوضًا عن مجرد حفظها واستظهارها.

وجعل المتعلمين أمام محكات داخلية وخارجية وبشكل دوري، لإعدادهم الإعداد الجيد بما يتماشى ومتطلبات التعليم الجديد على وجه العموم، وبما يهيئ الميدان التعليمي خاصةً لخوض غمار الاختبارات الدولية والتحصيلية بكل كفاءةٍ واقتدار.

وأكد "العلكمي" أن الورشة يشارك فيها عدد من المعلمين والمعلمات المتميزين، لتقديم التغذية الراجعة للميدان التعليمي في صورة إجرائية تسهم في تطوير وبناء الاختبارات الداعمة لتحسين نواتج التعلم في ضوء توجيهات وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، ونائبه، الدكتور عبدالرحمن العاصمي.