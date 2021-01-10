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"الصحة" في إجابة عن استفسار "سبق": ننصح الراغبين في السفر بالحصول على لقاح كورونا

دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الراغبين في السفر إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكداً أنها الطريقة الأنسب لتجعلنا في مأمن صحي لأي مكان نذهب إليه.

جاء ذلك في إجابة عن استفسار "سبق" في المؤتمر الصحفي اليوم.

وحول اشتراط الحصول على اللقاح سواء عند السفر أو الدخول للمملكة أكد أنه وفي الوقت الحالي لا يوجد مثل هذه الاشتراطات، وهذه الأمور تخضع للدراسة والتقييم، ومتى رأت الدراسات والخبراء الحاجة لمثل هذه الأمور سيتم تحديث البرتوكولات في وقته.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" في إجابة عن استفسار "سبق": ننصح الراغبين في السفر بالحصول على لقاح كورونا
سبق

دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الراغبين في السفر إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكداً أنها الطريقة الأنسب لتجعلنا في مأمن صحي لأي مكان نذهب إليه.

جاء ذلك في إجابة عن استفسار "سبق" في المؤتمر الصحفي اليوم.

وحول اشتراط الحصول على اللقاح سواء عند السفر أو الدخول للمملكة أكد أنه وفي الوقت الحالي لا يوجد مثل هذه الاشتراطات، وهذه الأمور تخضع للدراسة والتقييم، ومتى رأت الدراسات والخبراء الحاجة لمثل هذه الأمور سيتم تحديث البرتوكولات في وقته.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
07:10 PM

"الصحة" في إجابة عن استفسار "سبق": ننصح الراغبين في السفر بالحصول على لقاح كورونا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,219

دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الراغبين في السفر إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكداً أنها الطريقة الأنسب لتجعلنا في مأمن صحي لأي مكان نذهب إليه.

جاء ذلك في إجابة عن استفسار "سبق" في المؤتمر الصحفي اليوم.

وحول اشتراط الحصول على اللقاح سواء عند السفر أو الدخول للمملكة أكد أنه وفي الوقت الحالي لا يوجد مثل هذه الاشتراطات، وهذه الأمور تخضع للدراسة والتقييم، ومتى رأت الدراسات والخبراء الحاجة لمثل هذه الأمور سيتم تحديث البرتوكولات في وقته.

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