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إطلاق فعالية "ميناء أخضر" في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

تهدف إلى تحسين صورة واجهة الميناء بزيادة الرقعة الخضراء

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية فعالية "ميناء أخضر" بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بحضور المدير العام للميناء فهد العامر، والمدير العام للجمارك يوسف الزكان، والمدير التنفيذي لموانئ السعودية العالمية سامي البكر.

وأوضح المدير العام للحدائق وعمارة البيئة بالأمانة المهندس علي بن حسن السالم أن الفعالية تعد أحد برامج المرحلة الثانية من مبادرة "شرقية خضراء"، وتستهدف القطاع العام والخاص في الميناء الذي يعدّ الميناء الرئيس للمملكة على الخليج العربي، والبوابة الرئيسة لدخول البضائع من جميع أنحاء العالم إلى المنطقة الشرقية والوسطى، وبوصفه واجهة للمنطقة فشراكة أمانة المنطقة الشرقية مع الميناء تهدف إلى تحسين صورة واجهة الميناء بزيادة الرقعة الخضراء، وزراعة الأشجار والزهور في مداخله والمرافق العامة والأحياء السكنية، إضافة إلى تثقيف منسوبي الميناء وزائريه بأهمية التشجير والحفاظ على البيئة.

واستهدفت المرحلة الأولى من المبادرة زراعة 500 ألف شجرة من أشجار الظل والزينة المناسبة لطبيعة المنطقة الشرقية في جميع مدنها ومحافظاتها، بالشراكة مع القطاع الصحي وإدارات التعليم، حيث تم تشجير أكثر من 850 مدرسة و210 مراكز صحية، وفي المرحلة الثانية زراعة مليون شجرة في جميع مدن ومحافظات المنطقة، لتعزيز ثقافة الوعي بأهمية التشجير وتحسين جودة الحياة وتحسين المنظر العام وأنسنة المدن، إضافة إلى تفعيل الطاقات التطوعية وتحفيزها.

يُذكر أن مبادرة "شرقية خضراء" انبثقت من التوجّه العام للدولة في مجال التشجير والحفاظ على البيئة، بهدف رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، وحثهم على الاهتمام بالتشجير والمحافظة عليه، وتقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو، إضافة إلى زيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق فعالية "ميناء أخضر" في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام
سبق

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية فعالية "ميناء أخضر" بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بحضور المدير العام للميناء فهد العامر، والمدير العام للجمارك يوسف الزكان، والمدير التنفيذي لموانئ السعودية العالمية سامي البكر.

وأوضح المدير العام للحدائق وعمارة البيئة بالأمانة المهندس علي بن حسن السالم أن الفعالية تعد أحد برامج المرحلة الثانية من مبادرة "شرقية خضراء"، وتستهدف القطاع العام والخاص في الميناء الذي يعدّ الميناء الرئيس للمملكة على الخليج العربي، والبوابة الرئيسة لدخول البضائع من جميع أنحاء العالم إلى المنطقة الشرقية والوسطى، وبوصفه واجهة للمنطقة فشراكة أمانة المنطقة الشرقية مع الميناء تهدف إلى تحسين صورة واجهة الميناء بزيادة الرقعة الخضراء، وزراعة الأشجار والزهور في مداخله والمرافق العامة والأحياء السكنية، إضافة إلى تثقيف منسوبي الميناء وزائريه بأهمية التشجير والحفاظ على البيئة.

واستهدفت المرحلة الأولى من المبادرة زراعة 500 ألف شجرة من أشجار الظل والزينة المناسبة لطبيعة المنطقة الشرقية في جميع مدنها ومحافظاتها، بالشراكة مع القطاع الصحي وإدارات التعليم، حيث تم تشجير أكثر من 850 مدرسة و210 مراكز صحية، وفي المرحلة الثانية زراعة مليون شجرة في جميع مدن ومحافظات المنطقة، لتعزيز ثقافة الوعي بأهمية التشجير وتحسين جودة الحياة وتحسين المنظر العام وأنسنة المدن، إضافة إلى تفعيل الطاقات التطوعية وتحفيزها.

يُذكر أن مبادرة "شرقية خضراء" انبثقت من التوجّه العام للدولة في مجال التشجير والحفاظ على البيئة، بهدف رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، وحثهم على الاهتمام بالتشجير والمحافظة عليه، وتقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو، إضافة إلى زيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
04:20 PM

إطلاق فعالية "ميناء أخضر" في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

تهدف إلى تحسين صورة واجهة الميناء بزيادة الرقعة الخضراء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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أطلقت أمانة المنطقة الشرقية فعالية "ميناء أخضر" بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بحضور المدير العام للميناء فهد العامر، والمدير العام للجمارك يوسف الزكان، والمدير التنفيذي لموانئ السعودية العالمية سامي البكر.

وأوضح المدير العام للحدائق وعمارة البيئة بالأمانة المهندس علي بن حسن السالم أن الفعالية تعد أحد برامج المرحلة الثانية من مبادرة "شرقية خضراء"، وتستهدف القطاع العام والخاص في الميناء الذي يعدّ الميناء الرئيس للمملكة على الخليج العربي، والبوابة الرئيسة لدخول البضائع من جميع أنحاء العالم إلى المنطقة الشرقية والوسطى، وبوصفه واجهة للمنطقة فشراكة أمانة المنطقة الشرقية مع الميناء تهدف إلى تحسين صورة واجهة الميناء بزيادة الرقعة الخضراء، وزراعة الأشجار والزهور في مداخله والمرافق العامة والأحياء السكنية، إضافة إلى تثقيف منسوبي الميناء وزائريه بأهمية التشجير والحفاظ على البيئة.

واستهدفت المرحلة الأولى من المبادرة زراعة 500 ألف شجرة من أشجار الظل والزينة المناسبة لطبيعة المنطقة الشرقية في جميع مدنها ومحافظاتها، بالشراكة مع القطاع الصحي وإدارات التعليم، حيث تم تشجير أكثر من 850 مدرسة و210 مراكز صحية، وفي المرحلة الثانية زراعة مليون شجرة في جميع مدن ومحافظات المنطقة، لتعزيز ثقافة الوعي بأهمية التشجير وتحسين جودة الحياة وتحسين المنظر العام وأنسنة المدن، إضافة إلى تفعيل الطاقات التطوعية وتحفيزها.

يُذكر أن مبادرة "شرقية خضراء" انبثقت من التوجّه العام للدولة في مجال التشجير والحفاظ على البيئة، بهدف رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، وحثهم على الاهتمام بالتشجير والمحافظة عليه، وتقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو، إضافة إلى زيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء.

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