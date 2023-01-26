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مساعدا مدير التعليم يشيدان بجناح الجمعية السعودية للتربية الخاصة

نظرًا للمهنية العالية والخبرات التي تمتلكها الجمعية في هذا الجانب

أشاد مساعد مدير عام ‫تعليم جدة للشؤون التعليمية الدكتور سعيد العاتق والمساعدة للشؤون التعليمية "بنات" منال اللهيبي بجناح الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر جدة" الذي يتزامن مع العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية نظرًا للمهنية العالية والخبرات التي تمتلكها الجمعية في هذا الجانب.

وشهد جناح الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر جدة" المقام ضمن "مبادرة شركاء لعودة آمنة" في مجمع العرب مول خلال الفترة من 24 إلى 25 يناير الحالي, توافد أكثر من 2000 زائر خلال اليومين الماضيين بمعدل 1000 زائر يوميًا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" الأستاذ الدكتور ناصر العجمي أن الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر جدة" شاركت في مبادرة "شركاء لعودة آمنة" والذي يهدف إلى تقديم التهيئة النفسية والتربوية ودعم الوقاية الصحية لعودة حضورية آمنة لجميع الطلاب وأسرهم.

وبيَّن أن الجناح مجهز بالكامل لاستقبال الضيوف، حيث يشتمل على برامج وفعاليات جاذبة وهادفة من محاضرات تربوية ونفسية، ومسابقات ثقافية، مشيرًا إلى أن الجمعية مستمرة في تقديم خدماتها للمجتمع وفق خطط تنظيمية تهدف إلى تحقيق الغاية من هذه المشاركات التي تعود على المجتمع بالنفع.

يُشار إلى أن "جستر جدة" تشارك بجناح في العرب مول خلال الفترة من 24 إلى 25 يناير الحالي وجناح في جدة بارك خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير الحالي.

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مساعدا مدير التعليم يشيدان بجناح الجمعية السعودية للتربية الخاصة
سبق

أشاد مساعد مدير عام ‫تعليم جدة للشؤون التعليمية الدكتور سعيد العاتق والمساعدة للشؤون التعليمية "بنات" منال اللهيبي بجناح الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر جدة" الذي يتزامن مع العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية نظرًا للمهنية العالية والخبرات التي تمتلكها الجمعية في هذا الجانب.

وشهد جناح الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر جدة" المقام ضمن "مبادرة شركاء لعودة آمنة" في مجمع العرب مول خلال الفترة من 24 إلى 25 يناير الحالي, توافد أكثر من 2000 زائر خلال اليومين الماضيين بمعدل 1000 زائر يوميًا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" الأستاذ الدكتور ناصر العجمي أن الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر جدة" شاركت في مبادرة "شركاء لعودة آمنة" والذي يهدف إلى تقديم التهيئة النفسية والتربوية ودعم الوقاية الصحية لعودة حضورية آمنة لجميع الطلاب وأسرهم.

وبيَّن أن الجناح مجهز بالكامل لاستقبال الضيوف، حيث يشتمل على برامج وفعاليات جاذبة وهادفة من محاضرات تربوية ونفسية، ومسابقات ثقافية، مشيرًا إلى أن الجمعية مستمرة في تقديم خدماتها للمجتمع وفق خطط تنظيمية تهدف إلى تحقيق الغاية من هذه المشاركات التي تعود على المجتمع بالنفع.

يُشار إلى أن "جستر جدة" تشارك بجناح في العرب مول خلال الفترة من 24 إلى 25 يناير الحالي وجناح في جدة بارك خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير الحالي.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
12:22 AM

مساعدا مدير التعليم يشيدان بجناح الجمعية السعودية للتربية الخاصة

نظرًا للمهنية العالية والخبرات التي تمتلكها الجمعية في هذا الجانب

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أشاد مساعد مدير عام ‫تعليم جدة للشؤون التعليمية الدكتور سعيد العاتق والمساعدة للشؤون التعليمية "بنات" منال اللهيبي بجناح الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر جدة" الذي يتزامن مع العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية نظرًا للمهنية العالية والخبرات التي تمتلكها الجمعية في هذا الجانب.

وشهد جناح الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر جدة" المقام ضمن "مبادرة شركاء لعودة آمنة" في مجمع العرب مول خلال الفترة من 24 إلى 25 يناير الحالي, توافد أكثر من 2000 زائر خلال اليومين الماضيين بمعدل 1000 زائر يوميًا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" الأستاذ الدكتور ناصر العجمي أن الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر جدة" شاركت في مبادرة "شركاء لعودة آمنة" والذي يهدف إلى تقديم التهيئة النفسية والتربوية ودعم الوقاية الصحية لعودة حضورية آمنة لجميع الطلاب وأسرهم.

وبيَّن أن الجناح مجهز بالكامل لاستقبال الضيوف، حيث يشتمل على برامج وفعاليات جاذبة وهادفة من محاضرات تربوية ونفسية، ومسابقات ثقافية، مشيرًا إلى أن الجمعية مستمرة في تقديم خدماتها للمجتمع وفق خطط تنظيمية تهدف إلى تحقيق الغاية من هذه المشاركات التي تعود على المجتمع بالنفع.

يُشار إلى أن "جستر جدة" تشارك بجناح في العرب مول خلال الفترة من 24 إلى 25 يناير الحالي وجناح في جدة بارك خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير الحالي.

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