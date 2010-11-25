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أمين منطقة تبوك يتفقد سير عملية سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين

شملت 900 مواطن.. ووفق آلية تضمن العدالة

تفقد أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، اليوم، يرافقه رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الدكتور عبدالله بن أحمد الشريف، سير عملية سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية بالأردن وسوريا لعام 1395 - 1396هـ، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بمنحهم قطعاً سكنية بمنطقة تبوك؛ تقديراً لمشاركتهم, وذلك بمقر مركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك.

وأوضح أمين المنطقة أن عملية سحب القرعة والتي تستمر على مدى يومين، تتم باستخدام التقنية وفق آلية تضمن العدالة في توزيع الأراضي على المستفيدين، والتي شملت أكثر من 900 مواطن من الذين استكملوا بياناتهم.

وأكد أن الأمانة أنهت مبكراً جميع الاستعدادات والتجهيزات ووفرت طاقم كبير من الموظفين الذين سخروا لخدمة المواطنين، وإنهاء إجراءات سحب القرعة بأسرع وقتٍ ممكن وتذليل أي عقبات تعترض عملية الاقتراع على الأراضي المخصصة للمنح والإجابة على كل استفساراتهم، مع الالتزام بتطبيق أدق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا في الموقع.

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أمين منطقة تبوك يتفقد سير عملية سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين
سبق

تفقد أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، اليوم، يرافقه رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الدكتور عبدالله بن أحمد الشريف، سير عملية سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية بالأردن وسوريا لعام 1395 - 1396هـ، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بمنحهم قطعاً سكنية بمنطقة تبوك؛ تقديراً لمشاركتهم, وذلك بمقر مركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك.

وأوضح أمين المنطقة أن عملية سحب القرعة والتي تستمر على مدى يومين، تتم باستخدام التقنية وفق آلية تضمن العدالة في توزيع الأراضي على المستفيدين، والتي شملت أكثر من 900 مواطن من الذين استكملوا بياناتهم.

وأكد أن الأمانة أنهت مبكراً جميع الاستعدادات والتجهيزات ووفرت طاقم كبير من الموظفين الذين سخروا لخدمة المواطنين، وإنهاء إجراءات سحب القرعة بأسرع وقتٍ ممكن وتذليل أي عقبات تعترض عملية الاقتراع على الأراضي المخصصة للمنح والإجابة على كل استفساراتهم، مع الالتزام بتطبيق أدق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا في الموقع.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
07:57 PM

أمين منطقة تبوك يتفقد سير عملية سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين

شملت 900 مواطن.. ووفق آلية تضمن العدالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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تفقد أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، اليوم، يرافقه رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الدكتور عبدالله بن أحمد الشريف، سير عملية سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية بالأردن وسوريا لعام 1395 - 1396هـ، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بمنحهم قطعاً سكنية بمنطقة تبوك؛ تقديراً لمشاركتهم, وذلك بمقر مركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك.

وأوضح أمين المنطقة أن عملية سحب القرعة والتي تستمر على مدى يومين، تتم باستخدام التقنية وفق آلية تضمن العدالة في توزيع الأراضي على المستفيدين، والتي شملت أكثر من 900 مواطن من الذين استكملوا بياناتهم.

وأكد أن الأمانة أنهت مبكراً جميع الاستعدادات والتجهيزات ووفرت طاقم كبير من الموظفين الذين سخروا لخدمة المواطنين، وإنهاء إجراءات سحب القرعة بأسرع وقتٍ ممكن وتذليل أي عقبات تعترض عملية الاقتراع على الأراضي المخصصة للمنح والإجابة على كل استفساراتهم، مع الالتزام بتطبيق أدق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا في الموقع.

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