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إمارة الباحة تتوعد العابثين بالـ"فطرية" وتحذر من صيد الحيوانات النادرة

بعد ورود أنباء وانتشار مقاطع حول اصطياد وعل بري وسلخه في بلجرشي

توعدت إمارة منطقة الباحة عبر بيانٍ لها جميع العابثين بمقدّرات الحياة الفطرية بالملاحظة والعقاب الرادع، كما حذرت وبشدة من الصيد الجائر والقتل المتعمد للحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض والتي تبذل الدولة جهوداً كبيرة في إعادة توطينها والعمل على تكاثرها، معرضين أنفسهم للمساءلة القانونية والعقاب الرادع والغرامات المقررة.

‏وتفصيلاً، أوضحت إمارة الباحة خلال الحساب الرسمي على تويتر: " تُعزز الحماية الجنائية المنوطة بـ‫النيابة العامة من أوجه حماية الكائنات الفطرية وإنمائها، والعمل على المحافظة عليها وفاعلية إعادة الأنواع المهددة منها بالإنقراض إلى مواطنها الطبيعية وإحداث التوازن البيئي الفطري في هذا الشأن، وأي إخلال بهذا الجانب موجب للمُساءلة الجزائية.

ويأتي هذا في أعقاب إطلاق 20 وعل بري في أحد منتزهات بلجرشي وورود أنباء وانتشار مقاطع فيديو لاصطياد أحد الوعول وسلخه، فيما ترددت أنباء لم تتأكد حتى اللحظة عن إلقاء القبض على صائدي الوعل البري.

وانفردت " سبق " بنشر اصطياد الوعل وبلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للشرطة بعنوان ( بعد ساعات من إطلاق الوعل البري ببلجرشي.. "الفطرية": أبلغنا الشرطة حول اصطياد أحدها )

وأكد مصدر بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تقديم بلاغ لشرطة الباحة حول اصطياد أحد الوعول البرية، وجارٍ التحقق من وقوع الحادثة من عدمها، كما حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي في تغريدة لها: "‏يحظر صيد الوعل الجبلي في جميع الأوقات، وتبلغ عقوبة اصطياده غرامة 60,000 ريال".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إمارة الباحة تتوعد العابثين بالـ"فطرية" وتحذر من صيد الحيوانات النادرة
سبق

توعدت إمارة منطقة الباحة عبر بيانٍ لها جميع العابثين بمقدّرات الحياة الفطرية بالملاحظة والعقاب الرادع، كما حذرت وبشدة من الصيد الجائر والقتل المتعمد للحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض والتي تبذل الدولة جهوداً كبيرة في إعادة توطينها والعمل على تكاثرها، معرضين أنفسهم للمساءلة القانونية والعقاب الرادع والغرامات المقررة.

‏وتفصيلاً، أوضحت إمارة الباحة خلال الحساب الرسمي على تويتر: " تُعزز الحماية الجنائية المنوطة بـ‫النيابة العامة من أوجه حماية الكائنات الفطرية وإنمائها، والعمل على المحافظة عليها وفاعلية إعادة الأنواع المهددة منها بالإنقراض إلى مواطنها الطبيعية وإحداث التوازن البيئي الفطري في هذا الشأن، وأي إخلال بهذا الجانب موجب للمُساءلة الجزائية.

ويأتي هذا في أعقاب إطلاق 20 وعل بري في أحد منتزهات بلجرشي وورود أنباء وانتشار مقاطع فيديو لاصطياد أحد الوعول وسلخه، فيما ترددت أنباء لم تتأكد حتى اللحظة عن إلقاء القبض على صائدي الوعل البري.

وانفردت " سبق " بنشر اصطياد الوعل وبلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للشرطة بعنوان ( بعد ساعات من إطلاق الوعل البري ببلجرشي.. "الفطرية": أبلغنا الشرطة حول اصطياد أحدها )

وأكد مصدر بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تقديم بلاغ لشرطة الباحة حول اصطياد أحد الوعول البرية، وجارٍ التحقق من وقوع الحادثة من عدمها، كما حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي في تغريدة لها: "‏يحظر صيد الوعل الجبلي في جميع الأوقات، وتبلغ عقوبة اصطياده غرامة 60,000 ريال".

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
12:44 AM
اخر تعديل
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
02:17 AM

إمارة الباحة تتوعد العابثين بالـ"فطرية" وتحذر من صيد الحيوانات النادرة

بعد ورود أنباء وانتشار مقاطع حول اصطياد وعل بري وسلخه في بلجرشي

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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توعدت إمارة منطقة الباحة عبر بيانٍ لها جميع العابثين بمقدّرات الحياة الفطرية بالملاحظة والعقاب الرادع، كما حذرت وبشدة من الصيد الجائر والقتل المتعمد للحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض والتي تبذل الدولة جهوداً كبيرة في إعادة توطينها والعمل على تكاثرها، معرضين أنفسهم للمساءلة القانونية والعقاب الرادع والغرامات المقررة.

‏وتفصيلاً، أوضحت إمارة الباحة خلال الحساب الرسمي على تويتر: " تُعزز الحماية الجنائية المنوطة بـ‫النيابة العامة من أوجه حماية الكائنات الفطرية وإنمائها، والعمل على المحافظة عليها وفاعلية إعادة الأنواع المهددة منها بالإنقراض إلى مواطنها الطبيعية وإحداث التوازن البيئي الفطري في هذا الشأن، وأي إخلال بهذا الجانب موجب للمُساءلة الجزائية.

ويأتي هذا في أعقاب إطلاق 20 وعل بري في أحد منتزهات بلجرشي وورود أنباء وانتشار مقاطع فيديو لاصطياد أحد الوعول وسلخه، فيما ترددت أنباء لم تتأكد حتى اللحظة عن إلقاء القبض على صائدي الوعل البري.

وانفردت " سبق " بنشر اصطياد الوعل وبلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للشرطة بعنوان ( بعد ساعات من إطلاق الوعل البري ببلجرشي.. "الفطرية": أبلغنا الشرطة حول اصطياد أحدها )

وأكد مصدر بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تقديم بلاغ لشرطة الباحة حول اصطياد أحد الوعول البرية، وجارٍ التحقق من وقوع الحادثة من عدمها، كما حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي في تغريدة لها: "‏يحظر صيد الوعل الجبلي في جميع الأوقات، وتبلغ عقوبة اصطياده غرامة 60,000 ريال".

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