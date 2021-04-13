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جيل جديد من أجهزة الكيمياء السريرية يخرج للنور في "شرق جدة"

فحص وتحليل وتقنية حديثة وسريعة ومراقبة على مدار 24 ساعة

قالت "صحة جدة"، إن المختبر الرئيس Core Lab ومختبر الأمصال والفيروسات بمستشفى شرق جدة بدأ بتشغيل الجيل الجديد من أجهزة الكيمياء الحيوية السريرية والهرمون.

ويقوم الجيل الجديد بفحص وتحليل نطاق واسع من التحاليل المخبرية التي تشمل فحوصات الكيمياء الحيوية السريرية وإنزيمات القلب والهرمونات وتحاليل الفيروسات والأمصال وذلك بتقنية حديثة وبسرعة عالية ، وبجودة مراقبة على مدار 24 ساعة؛ ما يتيح للأطباء ومقدّمي الرعاية الصحية سرعة الوصول إلى النتائج المخبرية؛ ليسهم ذلك في اتخاذ القرار وبدء خطة العلاج.

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جيل جديد من أجهزة الكيمياء السريرية يخرج للنور في "شرق جدة"
سبق

قالت "صحة جدة"، إن المختبر الرئيس Core Lab ومختبر الأمصال والفيروسات بمستشفى شرق جدة بدأ بتشغيل الجيل الجديد من أجهزة الكيمياء الحيوية السريرية والهرمون.

ويقوم الجيل الجديد بفحص وتحليل نطاق واسع من التحاليل المخبرية التي تشمل فحوصات الكيمياء الحيوية السريرية وإنزيمات القلب والهرمونات وتحاليل الفيروسات والأمصال وذلك بتقنية حديثة وبسرعة عالية ، وبجودة مراقبة على مدار 24 ساعة؛ ما يتيح للأطباء ومقدّمي الرعاية الصحية سرعة الوصول إلى النتائج المخبرية؛ ليسهم ذلك في اتخاذ القرار وبدء خطة العلاج.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
01:52 PM

جيل جديد من أجهزة الكيمياء السريرية يخرج للنور في "شرق جدة"

فحص وتحليل وتقنية حديثة وسريعة ومراقبة على مدار 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قالت "صحة جدة"، إن المختبر الرئيس Core Lab ومختبر الأمصال والفيروسات بمستشفى شرق جدة بدأ بتشغيل الجيل الجديد من أجهزة الكيمياء الحيوية السريرية والهرمون.

ويقوم الجيل الجديد بفحص وتحليل نطاق واسع من التحاليل المخبرية التي تشمل فحوصات الكيمياء الحيوية السريرية وإنزيمات القلب والهرمونات وتحاليل الفيروسات والأمصال وذلك بتقنية حديثة وبسرعة عالية ، وبجودة مراقبة على مدار 24 ساعة؛ ما يتيح للأطباء ومقدّمي الرعاية الصحية سرعة الوصول إلى النتائج المخبرية؛ ليسهم ذلك في اتخاذ القرار وبدء خطة العلاج.

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