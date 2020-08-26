وفاة والدة الزميل "محمد الجش"

توفيت اليوم والدة الزميل محمد بن حمد الجش المطيري.
"سبق" تتقدّم بخالص التعازي للزميل "المطيري" ولكل أسرتهم الكريمة، إنا لله وإنا إليه راجعون.
ويُتَقَبَّل واجبُ العزاء هاتفيًّا: ٠٥٣٢٢٨٩٣٦٧، واتساب: ٠٥٨٢٩٥٧٥٢٥.
توفيت اليوم والدة الزميل محمد بن حمد الجش المطيري.
"سبق" تتقدّم بخالص التعازي للزميل "المطيري" ولكل أسرتهم الكريمة، إنا لله وإنا إليه راجعون.
ويُتَقَبَّل واجبُ العزاء هاتفيًّا: ٠٥٣٢٢٨٩٣٦٧، واتساب: ٠٥٨٢٩٥٧٥٢٥.
توفيت اليوم والدة الزميل محمد بن حمد الجش المطيري.
"سبق" تتقدّم بخالص التعازي للزميل "المطيري" ولكل أسرتهم الكريمة، إنا لله وإنا إليه راجعون.
ويُتَقَبَّل واجبُ العزاء هاتفيًّا: ٠٥٣٢٢٨٩٣٦٧، واتساب: ٠٥٨٢٩٥٧٥٢٥.
توفيت اليوم والدة الزميل محمد بن حمد الجش المطيري.
"سبق" تتقدّم بخالص التعازي للزميل "المطيري" ولكل أسرتهم الكريمة، إنا لله وإنا إليه راجعون.
ويُتَقَبَّل واجبُ العزاء هاتفيًّا: ٠٥٣٢٢٨٩٣٦٧، واتساب: ٠٥٨٢٩٥٧٥٢٥.