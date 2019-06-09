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سلطنة عُمان تفرض ضريبة جديدة على المشروبات الغازية ومنتجات التبغ

مدير عام الحصر: عبئها النهائي يقع على المستهلكين ولكن يتم تحصيلها مسبقاً

تفرض سلطنة عُمان ضريبة جديدة على المشروبات الغازية ومنتجات التبغ بداية من 15 يونيو الجاري، فيما تسعى إلى تعزيز إيرادات الدولة.

وستُفرض الضريبة الانتقائية بنسبة مئة بالمئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، و50 بالمئة على المشروبات الغازية، وفقاً لبيان من سليمان بن العادي؛ المدير العام للحصر والاتفاقيات الضريبية بالأمانة العامة للضرائب.

ووفق ما نقلته "رويترز"، قال العادي: "الضريبة الانتقائية هي ضريبة استهلاك وتعد من الضرائب غير المباشرة، وبالتالي فإن عبئها النهائي يقع على المستهلكين، ولكن يتم تحصيلها مسبقاً من إحدى مراحل سلسلة التوريد، أيّ من خلال قطاعات الأعمال".

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سلطنة عُمان تفرض ضريبة جديدة على المشروبات الغازية ومنتجات التبغ
سبق

تفرض سلطنة عُمان ضريبة جديدة على المشروبات الغازية ومنتجات التبغ بداية من 15 يونيو الجاري، فيما تسعى إلى تعزيز إيرادات الدولة.

وستُفرض الضريبة الانتقائية بنسبة مئة بالمئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، و50 بالمئة على المشروبات الغازية، وفقاً لبيان من سليمان بن العادي؛ المدير العام للحصر والاتفاقيات الضريبية بالأمانة العامة للضرائب.

ووفق ما نقلته "رويترز"، قال العادي: "الضريبة الانتقائية هي ضريبة استهلاك وتعد من الضرائب غير المباشرة، وبالتالي فإن عبئها النهائي يقع على المستهلكين، ولكن يتم تحصيلها مسبقاً من إحدى مراحل سلسلة التوريد، أيّ من خلال قطاعات الأعمال".

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
01:02 PM

سلطنة عُمان تفرض ضريبة جديدة على المشروبات الغازية ومنتجات التبغ

مدير عام الحصر: عبئها النهائي يقع على المستهلكين ولكن يتم تحصيلها مسبقاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفرض سلطنة عُمان ضريبة جديدة على المشروبات الغازية ومنتجات التبغ بداية من 15 يونيو الجاري، فيما تسعى إلى تعزيز إيرادات الدولة.

وستُفرض الضريبة الانتقائية بنسبة مئة بالمئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، و50 بالمئة على المشروبات الغازية، وفقاً لبيان من سليمان بن العادي؛ المدير العام للحصر والاتفاقيات الضريبية بالأمانة العامة للضرائب.

ووفق ما نقلته "رويترز"، قال العادي: "الضريبة الانتقائية هي ضريبة استهلاك وتعد من الضرائب غير المباشرة، وبالتالي فإن عبئها النهائي يقع على المستهلكين، ولكن يتم تحصيلها مسبقاً من إحدى مراحل سلسلة التوريد، أيّ من خلال قطاعات الأعمال".

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