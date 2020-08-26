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أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 549 حالة

149 إصابة جديدة و24 وفاة في الـ24 ساعة الماضية

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، عن تسجيل 149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و24 حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 462، وفي أستراليا إلى 549 حالة وفاة.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 25053 إصابة تعافى منها 19809 أشخاص.

فيروس كورونا الجديد

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أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 549 حالة
سبق

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، عن تسجيل 149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و24 حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 462، وفي أستراليا إلى 549 حالة وفاة.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 25053 إصابة تعافى منها 19809 أشخاص.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
08:33 AM

أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 549 حالة

149 إصابة جديدة و24 وفاة في الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، عن تسجيل 149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و24 حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 462، وفي أستراليا إلى 549 حالة وفاة.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 25053 إصابة تعافى منها 19809 أشخاص.

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