خصص متجر آبل للتطبيقات صفحة خاصة في اليوم الوطني لأفضل 16 تطبيقًا طورت في السعودية، وجاء تطبيق "جاذر إن" متصدراً هذه القائمة. ويعد الآن تطبيق "جاذر إن" أكبر منصة لحجز أماكن الإقامة قصيرة الأجل في المملكة العربية السعودية، من حيث عدد الزوار وعدد الوحدات العقارية المسجلة. يغطي التطبيق حالياً أكثر من 15 مدينة حول المملكة، ويوجد به خيارات متنوعة من الشاليهات، والاستراحات, والمنتجعات، والمخيمات, والمزارع والشقق، التي تتناسب مع جميع الأذواق، حيث يُمكِّن التطبيق المستخدمين من البحث بكل سهولة في آلاف الخيارات، والحجز عبر الإنترنت، والدفع بطرق آمنة. يمكن عبر التطبيق أيضاً الاطلاع على صور الشاليهات وكل المرافق المتاحة فيها، كالمسابح والمجالس والحدائق والخدمات المرفقة، مثل الإنترنت وغيرها الكثير، ويتميز التطبيق ليس بعرض صور عادية للشاليهات فحسب بل حتى نظرة بانورامية 360 درجة، مما يتيح أخذ فكرة أفضل عن التصميم والديكور والمرافق عبر الرؤية من نظارات واقع افتراضي. المميز في تطبيق "جاذر إن" أنه يوفر لملاك العقارات مصورين محترفين لتصوير وحداتهم مجاناً، بالإضافة إلى برنامج لإدارة عقاراتهم وحجوزاتهم مجاناً أيضاً، والبرنامج متوفر على متجر آبل ومتجر قوقل وموقع إلكتروني.

"جاذر إن" ضمن أفضل 16 تطبيقاً صنعت في السعودية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-27 خصص متجر آبل للتطبيقات صفحة خاصة في اليوم الوطني لأفضل 16 تطبيقًا طورت في السعودية، وجاء تطبيق "جاذر إن" متصدراً هذه القائمة.



ويعد الآن تطبيق "جاذر إن" أكبر منصة لحجز أماكن الإقامة قصيرة الأجل في المملكة العربية السعودية، من حيث عدد الزوار وعدد الوحدات العقارية المسجلة.



يغطي التطبيق حالياً أكثر من 15 مدينة حول المملكة، ويوجد به خيارات متنوعة من الشاليهات، والاستراحات, والمنتجعات، والمخيمات, والمزارع والشقق، التي تتناسب مع جميع الأذواق، حيث يُمكِّن التطبيق المستخدمين من البحث بكل سهولة في آلاف الخيارات، والحجز عبر الإنترنت، والدفع بطرق آمنة.



يمكن عبر التطبيق أيضاً الاطلاع على صور الشاليهات وكل المرافق المتاحة فيها، كالمسابح والمجالس والحدائق والخدمات المرفقة، مثل الإنترنت وغيرها الكثير، ويتميز التطبيق ليس بعرض صور عادية للشاليهات فحسب بل حتى نظرة بانورامية 360 درجة، مما يتيح أخذ فكرة أفضل عن التصميم والديكور والمرافق عبر الرؤية من نظارات واقع افتراضي.



المميز في تطبيق "جاذر إن" أنه يوفر لملاك العقارات مصورين محترفين لتصوير وحداتهم مجاناً، بالإضافة إلى برنامج لإدارة عقاراتهم وحجوزاتهم مجاناً أيضاً، والبرنامج متوفر على متجر آبل ومتجر قوقل وموقع إلكتروني. رابط الموقع https://gathern.co/

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441 03:04 PM

اخر تعديل 27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441 03:42 PM

"جاذر إن" ضمن أفضل 16 تطبيقاً صنعت في السعودية يعتبر أكبر منصة لحجز أماكن الإقامة قصيرة الأجل في المملكة





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خصص متجر آبل للتطبيقات صفحة خاصة في اليوم الوطني لأفضل 16 تطبيقًا طورت في السعودية، وجاء تطبيق "جاذر إن" متصدراً هذه القائمة.



ويعد الآن تطبيق "جاذر إن" أكبر منصة لحجز أماكن الإقامة قصيرة الأجل في المملكة العربية السعودية، من حيث عدد الزوار وعدد الوحدات العقارية المسجلة.



يغطي التطبيق حالياً أكثر من 15 مدينة حول المملكة، ويوجد به خيارات متنوعة من الشاليهات، والاستراحات, والمنتجعات، والمخيمات, والمزارع والشقق، التي تتناسب مع جميع الأذواق، حيث يُمكِّن التطبيق المستخدمين من البحث بكل سهولة في آلاف الخيارات، والحجز عبر الإنترنت، والدفع بطرق آمنة.



يمكن عبر التطبيق أيضاً الاطلاع على صور الشاليهات وكل المرافق المتاحة فيها، كالمسابح والمجالس والحدائق والخدمات المرفقة، مثل الإنترنت وغيرها الكثير، ويتميز التطبيق ليس بعرض صور عادية للشاليهات فحسب بل حتى نظرة بانورامية 360 درجة، مما يتيح أخذ فكرة أفضل عن التصميم والديكور والمرافق عبر الرؤية من نظارات واقع افتراضي.



المميز في تطبيق "جاذر إن" أنه يوفر لملاك العقارات مصورين محترفين لتصوير وحداتهم مجاناً، بالإضافة إلى برنامج لإدارة عقاراتهم وحجوزاتهم مجاناً أيضاً، والبرنامج متوفر على متجر آبل ومتجر قوقل وموقع إلكتروني.

رابط الموقع https://gathern.co/