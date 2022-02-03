لقاحٌ هندي قد يُغيِّر قواعد اللعبة.. علاج كورونا عبر "الأنف"

أظهر نتائج جيدة في التجارب السريرية.. ويسهِّل نشر التطعيمات

تُطور شركات هندية لقاحات فيروس كورونا، يمكن استخدامها عن طريق الأنف كالقطرات بدلًا من الحقن.

واقتربت شركة "بهارت بايوتيك" من الانتهاء من التجارب اللازمة لطرح العلاج في الأسواق.

ووفقًا لتقرير "نيويورك تايمز" فإن طريقة أخذ العلاج عن طريق الأنف يُسرِّع ويسهِّل مهمة التلقيح، كما يرفع من نسبة الملقحين حول العالم، كما أن هذا النوع من العلاج قد يوفر حماية أكبر لأن هناك حاجة لدرء الفيروس، أي البطانات المخاطية للأنف؛ حيث يضرب الفيروس التاجي الجسم أولًا.

وأشار التقرير إلى أن العلاج الجديد "لقاح الأنف" حاليًا في المرحلة التجريبية؛ لكنه قد "يغير قواعد اللعبة" بشكل حقيقي؛ حيث يُسهِّل العلاج تطعيم الأطفال وإجراء حملات تلقيح جماعي شبيه بحملات لقاح شلل الأطفال.

وهناك في الوقت الحالي ما يصل إلى 10 لقاحات أخرى للأنف قيد التطوير حول العالم؛ إلا أن لقاح الشركة الهندية وصل لمراحل متقدمة، وأظهر نتائج جيدة في التجارب السريرية.