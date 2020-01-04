بدأت في العاصمة العراقية، اليوم السبت، مراسم تشييع القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي أبو المهدي المهندس، اللذين قُتلا في قصف أميركي قرب مطار بغداد فجر الجمعة. وكشفت مصادر رسمية عراقية بحسب "سكاي نيوز عربية"، أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، شارك في تشييع العسكريين البارزين. ومن جانبها ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"؛ أنه تم إغلاق الطرق المؤدية إلى موقع التشييع في منطقة الجادرية وسط بغداد. وكانت ميليشيات الحشد الشعبي أصدرت بيانًا في وقت سابق، قالت فيه إن العراق يشهد السبت الساعة العاشرة صباحًا المراسم الرسمية لتشييع جثامين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، ومرافقيهما، الذين قُتلوا في الهجوم. وأضاف البيان أن "التشييع الرسمي سيليه التشييع الشعبي من بوابة المنطقة الخضراء باتجاه الجادرية، الساعة الحادية عشرة صباحًا". وبدورها قالت وسائل إعلام إيرانية إنه سيتم نقل جثة سليماني إلى إيران مساء السبت، بعد انتهاء مراسم تشييعه في العراق، ليدفن الأحد في مدينة كرمان. وكانت الولايات المتحدة أعلنت مسؤوليتها عن قتل سليماني، الذي كان يهم بالخروج من مطار بغداد، عبر قصف صاروخي استهدف موكبه فجر الجمعة، قائلة إنه كان يخطط لشن هجمات وشيكة على مصالح أميركية. وقُتل في القصف أيضًا أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، إضافة إلى عسكريين إيرانيين وعراقيين آخرين. وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن قائد فيلق القدس كان يخطط لشن هجوم على دبلوماسيين وجنود أميركيين، مؤكدًا أن الهجمات الأخيرة في العراق التي طالت مصالح أميركية كانت بتوجيه من سليماني.

جثمان "سليماني".. التشييع في بغداد والدفن غدًا في "كرمان" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-04 بدأت في العاصمة العراقية، اليوم السبت، مراسم تشييع القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي أبو المهدي المهندس، اللذين قُتلا في قصف أميركي قرب مطار بغداد فجر الجمعة.



وكشفت مصادر رسمية عراقية بحسب "سكاي نيوز عربية"، أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، شارك في تشييع العسكريين البارزين.



ومن جانبها ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"؛ أنه تم إغلاق الطرق المؤدية إلى موقع التشييع في منطقة الجادرية وسط بغداد.



وكانت ميليشيات الحشد الشعبي أصدرت بيانًا في وقت سابق، قالت فيه إن العراق يشهد السبت الساعة العاشرة صباحًا المراسم الرسمية لتشييع جثامين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، ومرافقيهما، الذين قُتلوا في الهجوم.



وأضاف البيان أن "التشييع الرسمي سيليه التشييع الشعبي من بوابة المنطقة الخضراء باتجاه الجادرية، الساعة الحادية عشرة صباحًا".



وبدورها قالت وسائل إعلام إيرانية إنه سيتم نقل جثة سليماني إلى إيران مساء السبت، بعد انتهاء مراسم تشييعه في العراق، ليدفن الأحد في مدينة كرمان.



وكانت الولايات المتحدة أعلنت مسؤوليتها عن قتل سليماني، الذي كان يهم بالخروج من مطار بغداد، عبر قصف صاروخي استهدف موكبه فجر الجمعة، قائلة إنه كان يخطط لشن هجمات وشيكة على مصالح أميركية.



وقُتل في القصف أيضًا أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، إضافة إلى عسكريين إيرانيين وعراقيين آخرين.



وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن قائد فيلق القدس كان يخطط لشن هجوم على دبلوماسيين وجنود أميركيين، مؤكدًا أن الهجمات الأخيرة في العراق التي طالت مصالح أميركية كانت بتوجيه من سليماني.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441 12:49 PM

جثمان "سليماني".. التشييع في بغداد والدفن غدًا في "كرمان" إغلاق الطرق المؤدية إلى الموقع في الجادرية وسط العاصمة





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بدأت في العاصمة العراقية، اليوم السبت، مراسم تشييع القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي أبو المهدي المهندس، اللذين قُتلا في قصف أميركي قرب مطار بغداد فجر الجمعة.



وكشفت مصادر رسمية عراقية بحسب "سكاي نيوز عربية"، أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، شارك في تشييع العسكريين البارزين.



ومن جانبها ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"؛ أنه تم إغلاق الطرق المؤدية إلى موقع التشييع في منطقة الجادرية وسط بغداد.



وكانت ميليشيات الحشد الشعبي أصدرت بيانًا في وقت سابق، قالت فيه إن العراق يشهد السبت الساعة العاشرة صباحًا المراسم الرسمية لتشييع جثامين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، ومرافقيهما، الذين قُتلوا في الهجوم.



وأضاف البيان أن "التشييع الرسمي سيليه التشييع الشعبي من بوابة المنطقة الخضراء باتجاه الجادرية، الساعة الحادية عشرة صباحًا".



وبدورها قالت وسائل إعلام إيرانية إنه سيتم نقل جثة سليماني إلى إيران مساء السبت، بعد انتهاء مراسم تشييعه في العراق، ليدفن الأحد في مدينة كرمان.



وكانت الولايات المتحدة أعلنت مسؤوليتها عن قتل سليماني، الذي كان يهم بالخروج من مطار بغداد، عبر قصف صاروخي استهدف موكبه فجر الجمعة، قائلة إنه كان يخطط لشن هجمات وشيكة على مصالح أميركية.



وقُتل في القصف أيضًا أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، إضافة إلى عسكريين إيرانيين وعراقيين آخرين.



وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن قائد فيلق القدس كان يخطط لشن هجوم على دبلوماسيين وجنود أميركيين، مؤكدًا أن الهجمات الأخيرة في العراق التي طالت مصالح أميركية كانت بتوجيه من سليماني.