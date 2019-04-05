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فيديو غريب.. بث وقائع سطو مسلح داخل استوديو على الهواء

المشاهدون يبلغون الشرطة

تعرض إعلاميون كانوا يعملون على الهواء مباشرة في إحدى المحطات البرازيلية لحادث سطو مسلح، عندما اقتحم ثلاثة مهاجمين الاستوديو الذي يبثون منه، وشهروا أسلحتهم في وجوههم، وجمعوا الجوالات والساعات من الجميع؛ فيما سارع المشاهدون إلى الاتصال بالشرطة.

وذكر موقع "يورونيوز" أن الإذاعة كانت تبث برامجها لمستمعيها على الهواء ومشاهديها على الإنترنت، من مقرها في أحد أحياء مدينة ساو باولو (جنوب شرق البلاد)، عندما أشهَرَ ثلاثة مهاجمين أسلحتهم في وجه مَن كان في الاستوديو.

وبمجرد اقتحام المهاجمين للاستوديو، قال مقدم البرنامج: "إننا نتعرض للسرقة".

وتَلَقّت الشرطة اتصالات هاتفية من مستمعين ومشاهدين للبرنامج على الإنترنت، للإبلاغ عن عملية سرقة يقوم بها لصوص في استوديو إذاعي.

لكن المهاجمين فروا من موقع الحادث قبل وصول الشرطة التي اكتشفت، أن اللصوص سرقوا من العاملين في الاستوديو ساعات يدوية وهواتف وبعض المجوهرات.

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فيديو غريب.. بث وقائع سطو مسلح داخل استوديو على الهواء
سبق

تعرض إعلاميون كانوا يعملون على الهواء مباشرة في إحدى المحطات البرازيلية لحادث سطو مسلح، عندما اقتحم ثلاثة مهاجمين الاستوديو الذي يبثون منه، وشهروا أسلحتهم في وجوههم، وجمعوا الجوالات والساعات من الجميع؛ فيما سارع المشاهدون إلى الاتصال بالشرطة.

وذكر موقع "يورونيوز" أن الإذاعة كانت تبث برامجها لمستمعيها على الهواء ومشاهديها على الإنترنت، من مقرها في أحد أحياء مدينة ساو باولو (جنوب شرق البلاد)، عندما أشهَرَ ثلاثة مهاجمين أسلحتهم في وجه مَن كان في الاستوديو.

وبمجرد اقتحام المهاجمين للاستوديو، قال مقدم البرنامج: "إننا نتعرض للسرقة".

وتَلَقّت الشرطة اتصالات هاتفية من مستمعين ومشاهدين للبرنامج على الإنترنت، للإبلاغ عن عملية سرقة يقوم بها لصوص في استوديو إذاعي.

لكن المهاجمين فروا من موقع الحادث قبل وصول الشرطة التي اكتشفت، أن اللصوص سرقوا من العاملين في الاستوديو ساعات يدوية وهواتف وبعض المجوهرات.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
06:24 PM

فيديو غريب.. بث وقائع سطو مسلح داخل استوديو على الهواء

المشاهدون يبلغون الشرطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعرض إعلاميون كانوا يعملون على الهواء مباشرة في إحدى المحطات البرازيلية لحادث سطو مسلح، عندما اقتحم ثلاثة مهاجمين الاستوديو الذي يبثون منه، وشهروا أسلحتهم في وجوههم، وجمعوا الجوالات والساعات من الجميع؛ فيما سارع المشاهدون إلى الاتصال بالشرطة.

وذكر موقع "يورونيوز" أن الإذاعة كانت تبث برامجها لمستمعيها على الهواء ومشاهديها على الإنترنت، من مقرها في أحد أحياء مدينة ساو باولو (جنوب شرق البلاد)، عندما أشهَرَ ثلاثة مهاجمين أسلحتهم في وجه مَن كان في الاستوديو.

وبمجرد اقتحام المهاجمين للاستوديو، قال مقدم البرنامج: "إننا نتعرض للسرقة".

وتَلَقّت الشرطة اتصالات هاتفية من مستمعين ومشاهدين للبرنامج على الإنترنت، للإبلاغ عن عملية سرقة يقوم بها لصوص في استوديو إذاعي.

لكن المهاجمين فروا من موقع الحادث قبل وصول الشرطة التي اكتشفت، أن اللصوص سرقوا من العاملين في الاستوديو ساعات يدوية وهواتف وبعض المجوهرات.

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