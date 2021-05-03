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أمير المدينة المنورة يرأس اجتماع مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

نوه بما يلقاه المجمع من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين

نوَّه الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، بما يلقاه المجمع من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- لخدمة المهتمين بالثقافة والمعرفة، وجعل جميع المكتبات الوقفية بمنظومة واحدة؛ لإتاحة الفرصة للجميع للاستفادة من الكتب والمؤلفات القيمة والنادرة، والانتفاع بها.

وأشار خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية لعام 1442هـ إلى أن مجلس أمناء المجمع يواصل العمل الدؤوب لتحقيق التطلعات السامية؛ ليسهم المجمع بدور كبير في الحراك الثقافي والمعرفي في وطننا الغالي، وكذلك العمل على رقمنة محتويات المجمع، وجعلها متاحة للوصول إليها من جميع أنحاء العالم.

وفي بداية الاجتماع رحّب الأمير فيصل بن سلمان بالأمير بدر بن عبدالله بن فرحان؛ وزير الثقافة؛ بمناسبة انضمامه لعضوية مجلس الأمناء نائبًا للرئيس. كما بارك مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية تكليف الدكتور أحمد بن صالح الصبيحي أمينًا عامًّا للمجمع وأمينًا للجنة التنفيذية وعضوًا فيها، متمنين له التوفيق والنجاح لتحقيق الأهداف المرجوة. كما قدم المجلس الشكر والتقدير للأمين العام السابق للمجمع الدكتور حسن السريحي على إسهاماته المقدرة خلال فترة تكليفه.

وأوضح الأمين العام لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، الدكتور أحمد بن صالح الصبيحي، أن الاجتماع ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله المتضمنة: تعديل الهيكل التنظيمي للمجمع، وتعديل وتحديث التنظيم المؤسسي، واعتماد السياسات واللوائح التنظيمية، وتحديث دليل صلاحيات المجمع، إضافة لاستعراض التقريرَين السنويَّين للعامَين الماليَّين (2019-2020م)، واعتماد الحساب الختامي للعام المالي 2020م.

عقب ذلك اطلع المجلس على تقرير لجنة حصر أوقاف مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، وكذلك مقترح تعديل وإضافة بعض المواد في تنظيم المجمع، والرفع بشأنها، وأصدر التوصيات اللازمة حيالها.

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أمير المدينة المنورة يرأس اجتماع مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
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نوَّه الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، بما يلقاه المجمع من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- لخدمة المهتمين بالثقافة والمعرفة، وجعل جميع المكتبات الوقفية بمنظومة واحدة؛ لإتاحة الفرصة للجميع للاستفادة من الكتب والمؤلفات القيمة والنادرة، والانتفاع بها.

وأشار خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية لعام 1442هـ إلى أن مجلس أمناء المجمع يواصل العمل الدؤوب لتحقيق التطلعات السامية؛ ليسهم المجمع بدور كبير في الحراك الثقافي والمعرفي في وطننا الغالي، وكذلك العمل على رقمنة محتويات المجمع، وجعلها متاحة للوصول إليها من جميع أنحاء العالم.

وفي بداية الاجتماع رحّب الأمير فيصل بن سلمان بالأمير بدر بن عبدالله بن فرحان؛ وزير الثقافة؛ بمناسبة انضمامه لعضوية مجلس الأمناء نائبًا للرئيس. كما بارك مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية تكليف الدكتور أحمد بن صالح الصبيحي أمينًا عامًّا للمجمع وأمينًا للجنة التنفيذية وعضوًا فيها، متمنين له التوفيق والنجاح لتحقيق الأهداف المرجوة. كما قدم المجلس الشكر والتقدير للأمين العام السابق للمجمع الدكتور حسن السريحي على إسهاماته المقدرة خلال فترة تكليفه.

وأوضح الأمين العام لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، الدكتور أحمد بن صالح الصبيحي، أن الاجتماع ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله المتضمنة: تعديل الهيكل التنظيمي للمجمع، وتعديل وتحديث التنظيم المؤسسي، واعتماد السياسات واللوائح التنظيمية، وتحديث دليل صلاحيات المجمع، إضافة لاستعراض التقريرَين السنويَّين للعامَين الماليَّين (2019-2020م)، واعتماد الحساب الختامي للعام المالي 2020م.

عقب ذلك اطلع المجلس على تقرير لجنة حصر أوقاف مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، وكذلك مقترح تعديل وإضافة بعض المواد في تنظيم المجمع، والرفع بشأنها، وأصدر التوصيات اللازمة حيالها.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
10:23 PM

أمير المدينة المنورة يرأس اجتماع مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

نوه بما يلقاه المجمع من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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نوَّه الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، بما يلقاه المجمع من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- لخدمة المهتمين بالثقافة والمعرفة، وجعل جميع المكتبات الوقفية بمنظومة واحدة؛ لإتاحة الفرصة للجميع للاستفادة من الكتب والمؤلفات القيمة والنادرة، والانتفاع بها.

وأشار خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية لعام 1442هـ إلى أن مجلس أمناء المجمع يواصل العمل الدؤوب لتحقيق التطلعات السامية؛ ليسهم المجمع بدور كبير في الحراك الثقافي والمعرفي في وطننا الغالي، وكذلك العمل على رقمنة محتويات المجمع، وجعلها متاحة للوصول إليها من جميع أنحاء العالم.

وفي بداية الاجتماع رحّب الأمير فيصل بن سلمان بالأمير بدر بن عبدالله بن فرحان؛ وزير الثقافة؛ بمناسبة انضمامه لعضوية مجلس الأمناء نائبًا للرئيس. كما بارك مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية تكليف الدكتور أحمد بن صالح الصبيحي أمينًا عامًّا للمجمع وأمينًا للجنة التنفيذية وعضوًا فيها، متمنين له التوفيق والنجاح لتحقيق الأهداف المرجوة. كما قدم المجلس الشكر والتقدير للأمين العام السابق للمجمع الدكتور حسن السريحي على إسهاماته المقدرة خلال فترة تكليفه.

وأوضح الأمين العام لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، الدكتور أحمد بن صالح الصبيحي، أن الاجتماع ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله المتضمنة: تعديل الهيكل التنظيمي للمجمع، وتعديل وتحديث التنظيم المؤسسي، واعتماد السياسات واللوائح التنظيمية، وتحديث دليل صلاحيات المجمع، إضافة لاستعراض التقريرَين السنويَّين للعامَين الماليَّين (2019-2020م)، واعتماد الحساب الختامي للعام المالي 2020م.

عقب ذلك اطلع المجلس على تقرير لجنة حصر أوقاف مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، وكذلك مقترح تعديل وإضافة بعض المواد في تنظيم المجمع، والرفع بشأنها، وأصدر التوصيات اللازمة حيالها.

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