النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بحري" إلى رتبة مقدم بالشؤون الفنية المركزية بجازان

قلّد مدير إدارة الشؤون الفنية المركزية بجازان العقيد المهندس عائل بن علي عثاثي، المقدم مازن بن محمد بحري، رتبته الجديدة بعد صدور قرار ترقيته.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"بحري" إلى رتبة مقدم بالشؤون الفنية المركزية بجازان
سبق

قلّد مدير إدارة الشؤون الفنية المركزية بجازان العقيد المهندس عائل بن علي عثاثي، المقدم مازن بن محمد بحري، رتبته الجديدة بعد صدور قرار ترقيته.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
12:46 PM

"بحري" إلى رتبة مقدم بالشؤون الفنية المركزية بجازان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
2
426

قلّد مدير إدارة الشؤون الفنية المركزية بجازان العقيد المهندس عائل بن علي عثاثي، المقدم مازن بن محمد بحري، رتبته الجديدة بعد صدور قرار ترقيته.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,611
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,106
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,212
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,817

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة