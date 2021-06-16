"بحري" إلى رتبة مقدم بالشؤون الفنية المركزية بجازان

قلّد مدير إدارة الشؤون الفنية المركزية بجازان العقيد المهندس عائل بن علي عثاثي، المقدم مازن بن محمد بحري، رتبته الجديدة بعد صدور قرار ترقيته.
قلّد مدير إدارة الشؤون الفنية المركزية بجازان العقيد المهندس عائل بن علي عثاثي، المقدم مازن بن محمد بحري، رتبته الجديدة بعد صدور قرار ترقيته.
قلّد مدير إدارة الشؤون الفنية المركزية بجازان العقيد المهندس عائل بن علي عثاثي، المقدم مازن بن محمد بحري، رتبته الجديدة بعد صدور قرار ترقيته.
قلّد مدير إدارة الشؤون الفنية المركزية بجازان العقيد المهندس عائل بن علي عثاثي، المقدم مازن بن محمد بحري، رتبته الجديدة بعد صدور قرار ترقيته.