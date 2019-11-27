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تجمعات مياه الأمطار بطرقات جازان السريعة.. حوادث متكررة ولا حلول

عابرو الطريق الدولي يجددون مطالباتهم للجهات الرقابية باتخاذ الإجراءات

تكررت تجمعات مياه الأمطار في الطرقات السريعة بمنطقة جازان، وتجددت معها مَشاهد الحوادث المرورية بسبب انزلاق المركبات نتيجة ارتطامها بكميات المياه، وسط مطالبات بوضع حلول جذرية لإنهاء المآسي المتكررة.
وشهد الطريق الدولي الرابط بين صبيا وأبها، أمس واليوم، تجمعات مياه ضخمة محاذية للأرصفة وعدد من المواقع؛ مما تَسبب في وقوع حوادث مرورية جماعية في موقع واحد في المخلاف، بالإضافة إلى انزلاقات مركبات في مواقع أخرى بصبيا دون وقوع إصابات للأشخاص.
وجدد عابرو الطريق الدولي، مطالباتهم للجهات الرقابية باتخاذ الإجراءات النظامية تجاه التقصير في جانب معالجة تصريف مياه الأمطارمن الطرقات السريعة وطريق بيش- الريث؛ مشيرين إلى أن تجمعات المياه تُواصل تَسَببها في الحوادث منذ سنوات دون حل جذري حتى بعد وقوع إصابات متكررة لقائدي المركبات؛ متسائلين عن استلام الطرق من مقاوليها؛ دونما تصريف ناجح لمياه الأمطار.

تجمعات مياه الأمطار منطقة جازان الحوادث المرورية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تجمعات مياه الأمطار بطرقات جازان السريعة.. حوادث متكررة ولا حلول
سبق

تكررت تجمعات مياه الأمطار في الطرقات السريعة بمنطقة جازان، وتجددت معها مَشاهد الحوادث المرورية بسبب انزلاق المركبات نتيجة ارتطامها بكميات المياه، وسط مطالبات بوضع حلول جذرية لإنهاء المآسي المتكررة.
وشهد الطريق الدولي الرابط بين صبيا وأبها، أمس واليوم، تجمعات مياه ضخمة محاذية للأرصفة وعدد من المواقع؛ مما تَسبب في وقوع حوادث مرورية جماعية في موقع واحد في المخلاف، بالإضافة إلى انزلاقات مركبات في مواقع أخرى بصبيا دون وقوع إصابات للأشخاص.
وجدد عابرو الطريق الدولي، مطالباتهم للجهات الرقابية باتخاذ الإجراءات النظامية تجاه التقصير في جانب معالجة تصريف مياه الأمطارمن الطرقات السريعة وطريق بيش- الريث؛ مشيرين إلى أن تجمعات المياه تُواصل تَسَببها في الحوادث منذ سنوات دون حل جذري حتى بعد وقوع إصابات متكررة لقائدي المركبات؛ متسائلين عن استلام الطرق من مقاوليها؛ دونما تصريف ناجح لمياه الأمطار.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
01:42 PM

تجمعات مياه الأمطار بطرقات جازان السريعة.. حوادث متكررة ولا حلول

عابرو الطريق الدولي يجددون مطالباتهم للجهات الرقابية باتخاذ الإجراءات

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محمد المواسي - جازان
1
1,833

تكررت تجمعات مياه الأمطار في الطرقات السريعة بمنطقة جازان، وتجددت معها مَشاهد الحوادث المرورية بسبب انزلاق المركبات نتيجة ارتطامها بكميات المياه، وسط مطالبات بوضع حلول جذرية لإنهاء المآسي المتكررة.
وشهد الطريق الدولي الرابط بين صبيا وأبها، أمس واليوم، تجمعات مياه ضخمة محاذية للأرصفة وعدد من المواقع؛ مما تَسبب في وقوع حوادث مرورية جماعية في موقع واحد في المخلاف، بالإضافة إلى انزلاقات مركبات في مواقع أخرى بصبيا دون وقوع إصابات للأشخاص.
وجدد عابرو الطريق الدولي، مطالباتهم للجهات الرقابية باتخاذ الإجراءات النظامية تجاه التقصير في جانب معالجة تصريف مياه الأمطارمن الطرقات السريعة وطريق بيش- الريث؛ مشيرين إلى أن تجمعات المياه تُواصل تَسَببها في الحوادث منذ سنوات دون حل جذري حتى بعد وقوع إصابات متكررة لقائدي المركبات؛ متسائلين عن استلام الطرق من مقاوليها؛ دونما تصريف ناجح لمياه الأمطار.

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