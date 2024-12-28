تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، السبت المقبل، استقبال طلبات المتقدمين على الوظائف الأكاديمية الشاغرة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) في مختلف التخصّصات بكليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة، وذلك عبر بوابة التوظيف الإلكترونية على موقع الجامعة: https://jobs.psau.edu.sa/ ويستمر تقديم الطلبات حتى يوم الجمعة 1443/6/4هـ.

وظائف شاغرة في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وفروعها وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-28 تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، السبت المقبل، استقبال طلبات المتقدمين على الوظائف الأكاديمية الشاغرة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) في مختلف التخصّصات بكليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة، وذلك عبر بوابة التوظيف الإلكترونية على موقع الجامعة: https://jobs.psau.edu.sa/ ويستمر تقديم الطلبات حتى يوم الجمعة 1443/6/4هـ.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443 11:32 AM

وظائف شاغرة في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وفروعها التقديم عليها عبر بوابة التوظيف الإلكترونية على موقع الجامعة





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تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، السبت المقبل، استقبال طلبات المتقدمين على الوظائف الأكاديمية الشاغرة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) في مختلف التخصّصات بكليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة، وذلك عبر بوابة التوظيف الإلكترونية على موقع الجامعة: https://jobs.psau.edu.sa/ ويستمر تقديم الطلبات حتى يوم الجمعة 1443/6/4هـ.