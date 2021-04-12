وزير التعليم يدشن الاستراتيجية والهوية الجديدة للجامعة السعودية الإلكترونية

"آل الشيخ" اطلع على عدد من المشاريع التي ستسهم في تعزيز المخرجات التعليمية

دشن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الاستراتيجية الخمسية والهوية الجديدة للجامعة السعودية الإلكترونية، واطلع على عدد من المشاريع التي ستسهم في تعزيز المخرجات التعليمية، وتحقيق ريادة المملكة في التعليم الرقمي والتنمية الوطنية الشاملة.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم للمقر الرئيسي للجامعة في مدينة الرياض؛ حيث كان في استقباله رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الأستاذة الدكتورة ليلك الصفدي.

كما اطلع على مسار إنجازات الجامعة وجهودها في التعليم العالي والتعلم الرقمي خلال السنوات الماضية عبر تسعة فروع في مدن المملكة، والمبني على تسخير التقنية؛ لتقديم تعليم نوعي عالي الجودة وبكفاءة، ونقل وتوطين الابتكار والمعرفة بالتعاون مع جامعات وهيئات وأعضاء هيئة التدريس محليًّا وعالميًّا.

والْتقى الدكتور "آل الشيخ"، في بداية الزيارة، قيادات الجامعة، تَبِعه مشاهدة عرض للفصول الذكية التي تتيح لعضو هيئة التدريس تقديم محاضراته التفاعلية للطلبة بشكل مباشر في الفروع التسعة؛ حيث تسعى هذه التجربة إلى تحسين العملية التعليمية والتوسع في مناطق المملكة. ومن ثم زار وزير التعليم غرفة متابعة نظام إدارة التعلم واطلع على سير العمل.

وتوجه بصحبة رئيسة الجامعة لمكان تدشين الهوية الجديدة ومن ثم الاطلاع على الخطة الاستراتيجية التي تمتد حتى العام 2025، وتسعى لتحقيق 7 أهداف رئيسية لرؤية المملكة، و37 هدفًا فرعيًّا في محاور الرؤية الثلاث.. ومن المتوقع أن تسهم في تحقيق 9 أهداف لوزارة التعليم، و11 هدفًا لبرنامج تنمية القدرات البشرية و4 أهداف للخطة الوطنية للتحول الرقمي، و9 أهداف للتنمية المستدامة.

كما دشن وزير التعليم معرض التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني، والمُقام باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز والمحاكاة و"الجيروسكوب".

من جانبها، ثمّنت الدكتورة ليلك الصفدي زيارة وزير التعليم للجامعة، وقالت: "تشرفنا بزيارته التي الْتقى من خلالها بقيادات الجامعة، واطلع على إنجازات الجامعة، ومبادراتها في تسخير التقنية لتعزيز التفاعل ورفع كفاءة وفاعلية التعليم".

وأضافت: أطلق الوزير معرض التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني لتكون منصة لنقل المستجدات في تقنيات التعليم، وضمن جدول الزيارة اطلع على أداء مؤسسات التعليم العالي في التعليم عن بُعد، وأطلق خطة الجامعة الاستراتيجية الخمسية ودشن هوية الجامعة الجديدة.

وتابعت في تصريح صحفي عقب الزيارة: يطيب لي نيابة عن كل الزملاء أن أقدم الشكر له على تشريفنا اليوم، وبلا شك فإن زيارة الوزير أسست لانطلاقة جديدة ومتوثبة للجامعة، وستسهم في رفع سقف الطموح في الجامعة، وهي حافز للمساهمة في تحقيق ريادة المملكة في التعليم الرقمي والتنمية الوطنية الشاملة؛ من خلال تمكين رأس المال البشري، وتجويد المخرجات التعليمية.

واختتمت الدكتورة "الصفدي" تصريحها بأن الإنجاز في المستقبل القريب سيكون على قدر الطموح والثقة، ومتماشيًا مع مستهدفات الرؤية العظيمة التي أعلن عنها وأطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد.